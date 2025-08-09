Με ρεκόρ προσέλευσης ο εναρκτήριος αγώνας γυναικών Μπάγερν-Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μεγάλο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα από την προπώληση των εισιτηρίων να προκύπτει ότι αναμένεται ρεκόρ προσέλευσης θεατών για αγώνα γυναικείου πρωταθλήματος, υπάρχει για το παιχνίδι των γυναικείων ομάδων Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Allianz Arena, στις 6 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για παιχνίδι της πρεμιέρας της Frauen-Bundesliga που σπάει κοντέρ από τώρα.

Για αυτόν τον αγώνα, οι πρωταθλητές Γερμανίας έχουν ήδη πουλήσει περισσότερα από 40.000 εισιτήρια. Αυτό ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 38.365 θεατών που είχε σημειωθεί τη σεζόν 2022/23 κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Κολονίας και της Αίντραχτ Φρανκφούρτης. Αξίζει να προσθέσουμε ότι η ζήτηση είναι στα ύψη λίγο μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στην Ελβετία και το ρεκόρ έχει ήδη καταρριφθεί στο Μόναχο.

Ωστόσο, για να καταρριφθεί ένα ακόμη ρεκόρ, πρέπει να πουληθούν μερικά ακόμη εισιτήρια: Το ρεκόρ στο γερμανικό γυναικείο ποδόσφαιρο συλλόγων κατέχει ο ημιτελικός του Κυπέλλου DFB μεταξύ του Αμβούργου και της Βέρντερ Βρέμης από την περασμένη σεζόν, ο οποίος διεξήχθη μπροστά σε 57.000 θεατές, είχαμε sold-out στο Volksparkstadion.

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Χοσέ Μπαρκάλα, προσβλέπει σε μια ξεχωριστή εμπειρία: «Μπορούμε να περιμένουμε μια απίστευτη ατμόσφαιρα, μετά το ρεκόρ προσέλευσης», δήλωσε ο Ισπανός στο σάιτ του συλλόγου. Η γυναικεία ομάδα συνήθως παίζει τους εντός έδρας αγώνες της στο Campus FCB και χρησιμοποιεί την Allianz Arena μόνο για επιλεγμένες εκδηλώσεις.

Ο Χοσέ Μπαρκάλα και κάποιες παίκτριες θα παίξουν πρώτη φορά στην Allianz Arena. Οι παίκτριες που θα κάνουν ντεμπούτο είναι η Λένα Ομπερντορφ, η Πεμίλ Χάρντερ και η Μανταλένα Ερικσον. Για αυτό και ο αγώνας, λόγω της παρουσίας του κόσμου, από τώρα αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός τόσο για την ομάδα όσο και για τους οπαδούς της Μπάγερν Μονάχου.