Στέλεχος της Μπάγερν σε κορυφαία θέση στην Deutsche Bank

Φεύγει από τη Μπάγερν για να αναλάβει κορυφαία θέση στην Deutsche Bank ο οικονομικός διευθυντής του συλλόγου Μίκαελ Ντίντεριχ. Αυτό δείχνει ότι η κορυφαία γερμανική ομάδα είναι ασανσέρ για κορυφαίες και σπουδαίες θέσεις.

Ηδη, ο Ντίντεριχ έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του από την θέση του οικονομικού διευθυντή της Μπάγερν και τον Οκτώβριο θα είναι Παγκόσμιος Συν-Επικεφαλής της Εταιρικής Τράπεζας της γερμανικής τράπεζας (Global Co-Head της Corporate Bank στη Deutsche Bank), με έδρα τη Φρανκφούρτη και ιδιαίτερη έμφαση στην εγχώρια αγορά. Θα ενταχθεί στο τιμ του Ντέβιντ Λιν ως επικεφαλής του τμήματος και θα γίνει μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του Ομίλου. Μια μετακίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη στην ποδοσφαιρική Γερμανία επειδή τονίζει την έντονη σχέση και τη στενή σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τον υψηλού επιπέδου χρηματοπιστωτικό τομέα της Γερμανίας, μέσα από το γεγονός ότι ο πρώην οικονομικός διευθυντής της ομάδας αναλαμβάνει κορυφαία θέση στη μεγάλη τράπεζα Deutsche Bank.

Ο Ντίντεριχ έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον εταιρικό τραπεζικό τομέα, με ειδικότητα στην τραπεζική επενδύσεων (investment banking) και συνέβαλε τα τελευταία δύο χρόνια σημαντικά στις οικονομικές στρατηγικές και συνεργασίες της Μπάγερν, ενισχύοντας την εμπορική της θέση.

Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε ότι ο Μίκαελ Ντίντεριχ θα αποχωρήσει από τη θέση του οικονομικού διευθυντή του συλλόγου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η απόφαση έρχεται μετά την επιλογή του Ντίντεριχ να μην παρατείνει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν, το οποίο επρόκειτο να λήξει μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2026.

«Μετά από ανοιχτές και εποικοδομητικές συζητήσεις, ο Μίκαελ Ντίντεριχ μας ενημέρωσε ότι δεν θα παρατείνει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου Χέρμπερτ Χάινερ. Και πρόσθεσε: «Ευχόμαστε στον Μίκαελ τα καλύτερα για το μέλλον του και τον ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική του προσφορά και την πολύ επιτυχημένη περίοδο που περάσαμε μαζί στην Μπάγερν. Έχει ξεκινήσει πολλά θέματα και έργα, έχει φέρει πολλές νέες ιδέες και έχει δημιουργήσει σημαντικές συνεργασίες για το επιτυχημένο μέλλον της Μπάγερν».

Ο Ντίντεριχ δήλωσε: «Μετά από δύο πολύ εντατικά και επιτυχημένα χρόνια στο διοικητικό συμβούλιο της Μπάγερν Μονάχου αποφάσισα να αναλάβω μια νέα επαγγελματική πρόκληση. Ευχαριστώ το εποπτικό συμβούλιο για την εμπιστοσύνη του και τους συναδέλφους μου Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν και Μαξ Έμπερλ για τη φιλική σχέση εργασίας. Ακόμα και μετά το τέλος της δραστηριότητάς μου, η Μπάγερν θα είναι πάντα ο σύλλογος της καρδιάς μου».