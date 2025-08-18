Παρά τον τραυματισμό του ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε χαρούμενο έναν μικρούλη φίλαθλο (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς που αποτελεί ίνδαλμα για πολλά παιδιά που αγαπούν το μπάσκετ, έκανε χαρούμενο έναν μικρό φίλαθλο της Εθνικής Λετονίας που παρακολουθούσε το φιλικό παιχνίδι με την αντίστοιχη της Σλοβενίας (100-88), ομάδας του σταρ των Λέικερς.

Κι αυτό καθώς παρά τον τραυματισμό που υπέστη στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, δεν τον αγνόησε. Συγκεκριμένα ενώ ο Ντόντσιτς αποχωρούσε από το παρκέ παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, μόλις εντόπισε τον μικρούλη του πέταξε το περικάρπιο. Αυτό ήταν! οπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο το παιδάκι ενθουσιάστηκε και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.

Όσον αφορά τα νέα για τον τραυματισμό του Σλοβένου σταρ ήταν θετικά και δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όπως επιβεβαίωσε και η ομοσπονδία μπάσκετ της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο Λούκα Ντόντσιτς θα μπει κανονικά στις προπονήσεις της Εθνικής του την ερχόμενη Δευτέρα (18/8) συνεχίζοντας την προετοιμασία ενόψει του Eurobasket 2025. Να αναφέρουμε οτι την Τρίτη (19/8) υπάρχει ένα ακόμη φιλικό τεστ, αυτό κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.