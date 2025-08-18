Παρά τον τραυματισμό του ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε χαρούμενο έναν μικρούλη φίλαθλο (vid)
Ο Λούκα Ντόντσιτς βρήκε τρόπο να χαρίσει το χαμόγελο σε ένα παιδάκι, παρότι αποχώρησε από το φιλικό της Σλοβενίας με τη Λετονία λόγω τραυματισμού.
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
- Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας
- Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Ο Λούκα Ντόντσιτς που αποτελεί ίνδαλμα για πολλά παιδιά που αγαπούν το μπάσκετ, έκανε χαρούμενο έναν μικρό φίλαθλο της Εθνικής Λετονίας που παρακολουθούσε το φιλικό παιχνίδι με την αντίστοιχη της Σλοβενίας (100-88), ομάδας του σταρ των Λέικερς.
Κι αυτό καθώς παρά τον τραυματισμό που υπέστη στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, δεν τον αγνόησε. Συγκεκριμένα ενώ ο Ντόντσιτς αποχωρούσε από το παρκέ παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, μόλις εντόπισε τον μικρούλη του πέταξε το περικάρπιο. Αυτό ήταν! οπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο το παιδάκι ενθουσιάστηκε και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.
Όσον αφορά τα νέα για τον τραυματισμό του Σλοβένου σταρ ήταν θετικά και δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όπως επιβεβαίωσε και η ομοσπονδία μπάσκετ της Σλοβενίας.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο Λούκα Ντόντσιτς θα μπει κανονικά στις προπονήσεις της Εθνικής του την ερχόμενη Δευτέρα (18/8) συνεχίζοντας την προετοιμασία ενόψει του Eurobasket 2025. Να αναφέρουμε οτι την Τρίτη (19/8) υπάρχει ένα ακόμη φιλικό τεστ, αυτό κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.
Even after having to leave the court with an injury, Luka Doncic still made sure to make a young Latvian fan’s day 💪 #EuroBasket pic.twitter.com/4gce8EL3yJ
— BasketNews (@BasketNews_com) August 18, 2025
- Βλαχοδήμος: «Το κλίμα άλλαξε στην Εθνική, όλα τα παιδιά χαίρονται που έρχονται»
- Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
- Ρίχνει το βάρος στην απόκτηση χαφ η ΑΕΚ
- Παρά τον τραυματισμό του ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε χαρούμενο έναν μικρούλη φίλαθλο (vid)
- Το κάνει κι αυτό: Εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα του Γιόκιτς στην προθέρμανση του Σερβία – Γερμανία (vid)
- «Η Εσπανιόλ εξετάζει ξανά τον Αζεντίν Ουναΐ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις