Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Μπάσκετ 17 Αυγούστου 2025 | 22:34

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σούσουρο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα «τρελό» σενάριο ανταλλαγής πέντε ομάδων, το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα βρει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ένα απίθανο σενάριο από τις ΗΠΑ έρχεται να ταράξει για τα καλά τα νερά στο NBA!

Τα αμερικανικά ΜΜΕ ασχολούνται τις τελευταίες ώρες με ένα αδιανόητο σενάριο περί… πενταπλού trade στον «μαγικό κόσμο» και το οποίο έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στα social media.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Έρικ Πίνκους στην ιστοσελίδα «Bleacher Report», στην εν λόγω ανταλλαγή θα μπορούσαν να λάβουν μέρος πέντε ομάδες: οι Ντάλας Μάβερικς, οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Μιλγουόκι Μπακς, οι Τορόντο Ράπτορς και οι Μπρούκλιν Νετς. Και το συγκεκριμένο trade δεν θα αποτελείται από ρολίστες, αλλά από σταρ όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Λούκα Ντόντσιτς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak με αυτό το trade αναμένεται να βρεθεί στο πλάι του Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς! Όσον αφορά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς; Με βάση το ίδιο το αμερικανικό δημοσίευμα ο «Βασιλιάς» ενδέχεται να καταλήξει στους Ντάλας Μάβερικς, για να ξανασμίξει με τον Κάιρι Ίρβινγκ και τον Άντονι Ντέιβις.

Ένα τέτοιο mega trade θα άλλαζε δραματικά τις ισορροπίες στη λίγκα, δημιουργώντας νέα super team στο Λος Άντζελες και ταυτόχρονα ένα δίδυμο-φωτιά στο Ντάλας! Βέβαια, οι πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο την παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι και τόσες πολλές.

Αναλυτικά, οι Ντάλας Μάβερικς θα πάρουν με βάση το σενάριο:
• ΛεΜπρόν Τζέιμς (από Λέικερς)
• Μπρόνι Τζέιμς (από Λέικερς)
• Αντρέ Τζάκσον (από Μπακς)
• Τάιλερ Σμιθ (από Μπακς)
• Ντρου Τίμι (από Νετς)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς:
• Γιάννης Αντετοκούνμπο (από Μπακς)
• Ολιβιέ-Μαξένς Προσπέρ (από Μάβερικς)
• Ταϊρίς Μάρτιν (από Νετς)
• Τrade exception 4 εκατ. δολαρίων (Ντάλτον Κονέκτ)
• Τrade exception 2 εκατ. δολαρίων (Μπρόνι Τζέιμς)

Οι Μιλγουόκι Μπακς:
• Αρ Τζέι Μπάρετ (από Ράπτορς)
• Πι Τζέι Ουάσινγκτον (από Μάβερικς)
• Κέιλεμπ Μάρτιν (από Μάβερικς)
• Νάτζι Μάρσαλ (από Μάβερικς)
• Τrade exception 2 εκατ. δολαρίων (Τάιλερ Σμιθ)
• Pick swap 1ου γύρου το 2026 με τους Λέικερς
• Pick 2ου γύρου των Λέικερς 2026 (ανήκει στους Ράπτορς)
• Pick swap 1ου γύρου το 2028 με τους Λέικερς
• Pick swap 1ου γύρου το 2030 με τους Λέικερς
• Pick 1ου γύρου των Λέικερς 2031
• Pick swap 1ου γύρου το 2032 με τους Λέικερς

Οι Τορόντο Ράπτορς:
• Ντάνιελ Γκάφορντ (από Μάβερικς)
• Τrade exception 13,3 εκατ. δολαρίων (Αρ Τζέι Μπάρετ)

Οι Μπρούκλιν Νετς:
• Ντάλτον Κονέκτ (από Λέικερς)
• Τζέιντεν Χάρντι (από Μάβερικς)
• Ντουάιτ Πάουελ (από Μάβερικς)

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

inWellness
inTown
