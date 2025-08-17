sports betsson
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Αυτή είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ντόντσιτς
Μπάσκετ 17 Αυγούστου 2025 | 09:21

Αυτή είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ντόντσιτς

Ευχάριστα είναι τα νέα για την Εθνική Σλοβενίας, όσον αφορά τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς…

Ελαφρύς φαίνεται πως είναι τελικά ο τραυματισμός που υπέστη ο Λούκα Ντόντσιτς το βράδυ του Σαββάτου (16/8) στο φιλικό της Σλοβενίας με τη Λετονία στη Xiaomi Arena στη Ρίγα.

Ο γκαρντ της Εθνικής Σλοβενίας αποχώρησε με πόνους στο δεξί γόνατο από το φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket με τη Λετονία, με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Μαρκ Στάιν να φέρνει στο φως την ιατρική διάγνωση, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Τι αναφέρουν για τον Ντόντσιτς και τον τραυματισμό του

«Ο Λούκα Ντόντσιτς διαγνώστηκε με κάκωση στο δεξί γόνατο, σύμφωνα με πηγές, ωστόσο ο τραυματισμός που υπέστη σήμερα με την εθνική Σλοβενίας δεν θεωρείται σοβαρός», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Υπενθυμίζουμε πως ο σταρ της Σλοβενίας έδειξε να πονάει πολύ όταν ο Χρόβατ έπεσε πάνω του στο 23′ και έφυγε προς τα αποδυτήρια, για να επιστρέψει με πολιτικά για να παρακολουθήσει τα τελευταία λεπτά της φιλικής αναμέτρησης απέναντι στην Λετονία.

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

Κόσμος
Πούτιν: Τι ζητά ο Πούτιν για να τελειώσει τον πόλεμο

Πούτιν: Τι ζητά ο Πούτιν για να τελειώσει τον πόλεμο

Αθλητική Ροή
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς
Μπάσκετ 16.08.25

Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς

Η «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, Λετονία, «πάτησε» γκάζι στην 4η περίοδο και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα ενόψει της συμμετοχής της στο Τουρνουά «Ακρόπολις»

Σύνταξη
Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη
Μπάσκετ 16.08.25

Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη

Επική ήταν η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στο viral video που δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίχνει φιλική… σφαλιάρα στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
Μπάσκετ 15.08.25

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς

Η ΑΕΚ προχώρησε σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, Αντόνις Αρμς.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μισός τόνος ναρκωτικών KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
Σε εμπορεύματα 17.08.25

Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Αποκαλείται φυσική κόκα, προέρχεται από το φυτό Catha Edulis και καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής - Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτωτικές με λευκά είδη που είχαν φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
Επιστολή στον δήμο 17.08.25

Κάτοικοι αντιδρούν για το drone πυρασφάλειας στο Σέλι - Μιλούν για ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση

Γεμάτο το πρόγραμμα και της σημερινής μέρας. Πού θα παρακολουθήσετε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα…

Σύνταξη
Ισραήλ: Μαζικές διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων
«Σταματήστε» 17.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων

«Δεν θα περιμένουμε ο Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», δήλωσε μητέρα ομήρου - Προγραμματισμένη πανεθνική απεργία στο Ισραήλ την Κυριακή

Σύνταξη
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
Δεν αλλάζει 17.08.25

Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού - Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο.

Σύνταξη
