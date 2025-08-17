Αυτή είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ντόντσιτς

Ελαφρύς φαίνεται πως είναι τελικά ο τραυματισμός που υπέστη ο Λούκα Ντόντσιτς το βράδυ του Σαββάτου (16/8) στο φιλικό της Σλοβενίας με τη Λετονία στη Xiaomi Arena στη Ρίγα.

Ο γκαρντ της Εθνικής Σλοβενίας αποχώρησε με πόνους στο δεξί γόνατο από το φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket με τη Λετονία, με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Μαρκ Στάιν να φέρνει στο φως την ιατρική διάγνωση, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Τι αναφέρουν για τον Ντόντσιτς και τον τραυματισμό του

«Ο Λούκα Ντόντσιτς διαγνώστηκε με κάκωση στο δεξί γόνατο, σύμφωνα με πηγές, ωστόσο ο τραυματισμός που υπέστη σήμερα με την εθνική Σλοβενίας δεν θεωρείται σοβαρός», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Υπενθυμίζουμε πως ο σταρ της Σλοβενίας έδειξε να πονάει πολύ όταν ο Χρόβατ έπεσε πάνω του στο 23′ και έφυγε προς τα αποδυτήρια, για να επιστρέψει με πολιτικά για να παρακολουθήσει τα τελευταία λεπτά της φιλικής αναμέτρησης απέναντι στην Λετονία.