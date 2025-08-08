Οργισμένος ο Ντόντσιτς: «Εμένα οι Λέικερς με άφησαν, αλλά αυτοί όχι!»

Η εθνική ομάδα της Σλοβενίας οδεύει προς το EuroBasket 2025 με σημαντικές απουσίες, καθώς ο Βλάτκο Τσάντσαρ και ο Τζος Νίμπο δεν θα ενισχύσουν την προσπάθεια των «Δράκων», αφού η Αρμάνι Μιλάνο αρνήθηκε να τους δώσει την άδεια να αγωνιστούν. Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του:

«Δεν έχω κάτι να προσθέσω – είναι απόφαση των συλλόγων. Οι Λέικερς μου έδωσαν το «οκ» να παίξω. Η Αρμάνι, όμως, δεν έκανε το ίδιο για εκείνους. Προσωπικά, πιστεύω πως τέτοιες αποφάσεις θα έπρεπε να ανήκουν στους ίδιους τους παίκτες».

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής Σλοβενίας εμφανίστηκε απογοητευμένος αλλά συγκρατημένος, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την τακτική των ευρωπαϊκών συλλόγων να μπλοκάρουν διεθνείς συμμετοχές.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ντόντσιτς μίλησε για τη μεταμόρφωσή του και την αλλαγή στο σώμα του: «Φέτος είχα περισσότερο χρόνο. Πέρσι έπαιξα μέχρι τον Ιούνιο και μετά μπήκα αμέσως στην προετοιμασία της Εθνικής. Ήμουν εξαντλημένος. Τώρα, καταφέραμε να οργανώσουμε διαφορετικά το πρόγραμμά μου και ένιωσα πιο έτοιμος».

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Σλοβενίας στο EuroBasket, ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος: «Δεν είμαι ο μόνος ηγέτης αυτής της ομάδας. Έχουμε υψηλούς στόχους και πάμε για μετάλλιο».

Οι Έλληνες φίλαθλοι που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά τον Λούκα Ντόντσιτς θα πρέπει να μετακινηθούν λίγο… βορειότερα, καθώς στις 21 Αυγούστου, η Σερβία υποδέχεται τη Σλοβενία σε φιλικό προετοιμασίας στη Stark Arena του Βελιγραδίου, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το EuroBasket 2025 διεξάγεται από 27 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου σε τέσσερις χώρες: Φινλανδία, Γεωργία, Λετονία και Κύπρο. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί στις τέσσερις χώρες-οικοδεσπότες, ενώ η τελική φάση (νοκ-άουτ) θα φιλοξενηθεί στη Ρίγα της Λετονίας.