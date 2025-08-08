sports betsson
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
Οργισμένος ο Ντόντσιτς: «Εμένα οι Λέικερς με άφησαν, αλλά αυτοί όχι!»
Μπάσκετ 08 Αυγούστου 2025 | 08:30

Οργισμένος ο Ντόντσιτς: «Εμένα οι Λέικερς με άφησαν, αλλά αυτοί όχι!»

Το ξέσπασμα του Λούκα Ντόντσιτς και η σπόντα προς την Αρμάνι Μιλάνο.

Η εθνική ομάδα της Σλοβενίας οδεύει προς το EuroBasket 2025 με σημαντικές απουσίες, καθώς ο Βλάτκο Τσάντσαρ και ο Τζος Νίμπο δεν θα ενισχύσουν την προσπάθεια των «Δράκων», αφού η Αρμάνι Μιλάνο αρνήθηκε να τους δώσει την άδεια να αγωνιστούν. Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του:

«Δεν έχω κάτι να προσθέσω – είναι απόφαση των συλλόγων. Οι Λέικερς μου έδωσαν το «οκ» να παίξω. Η Αρμάνι, όμως, δεν έκανε το ίδιο για εκείνους. Προσωπικά, πιστεύω πως τέτοιες αποφάσεις θα έπρεπε να ανήκουν στους ίδιους τους παίκτες».

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής Σλοβενίας εμφανίστηκε απογοητευμένος αλλά συγκρατημένος, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την τακτική των ευρωπαϊκών συλλόγων να μπλοκάρουν διεθνείς συμμετοχές.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ντόντσιτς μίλησε για τη μεταμόρφωσή του και την αλλαγή στο σώμα του: «Φέτος είχα περισσότερο χρόνο. Πέρσι έπαιξα μέχρι τον Ιούνιο και μετά μπήκα αμέσως στην προετοιμασία της Εθνικής. Ήμουν εξαντλημένος. Τώρα, καταφέραμε να οργανώσουμε διαφορετικά το πρόγραμμά μου και ένιωσα πιο έτοιμος».

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Σλοβενίας στο EuroBasket, ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος: «Δεν είμαι ο μόνος ηγέτης αυτής της ομάδας. Έχουμε υψηλούς στόχους και πάμε για μετάλλιο».

Οι Έλληνες φίλαθλοι που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά τον Λούκα Ντόντσιτς θα πρέπει να μετακινηθούν λίγο… βορειότερα, καθώς στις 21 Αυγούστου, η Σερβία υποδέχεται τη Σλοβενία σε φιλικό προετοιμασίας στη Stark Arena του Βελιγραδίου, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το EuroBasket 2025 διεξάγεται από 27 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου σε τέσσερις χώρες: Φινλανδία, Γεωργία, Λετονία και Κύπρο. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί στις τέσσερις χώρες-οικοδεσπότες, ενώ η τελική φάση (νοκ-άουτ) θα φιλοξενηθεί στη Ρίγα της Λετονίας.

Αθλητική Ροή
Stream sports
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
Μπάσκετ 07.08.25

Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»

Η Ελλάδα ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), με την «Mundo Deportivo» να προειδοποιεί τους Ισπανούς για το μεταξύ τους ματς στο Eurobasket.

Σύνταξη
«Οι Νικς επιθυμούν διακαώς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
Μπάσκετ 06.08.25

«Οι Νικς επιθυμούν διακαώς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Και νέα δεδομένα στη φημολογία για το μέλλον του Γιάννη, καθώς δημοσίευμα θέλει τους Νιου Γιορκ Νικς έτοιμους να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που θα προκύψει προκειμένου να τον κάνουν «δικό τους».

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Βέλγιο
Φιλικό παιχνίδι 06.08.25

LIVE: Ελλάδα – Βέλγιο

LIVE: Ελλάδα - Βέλγιο. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Ελλάδα - Βέλγιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος απέναντι στην αμερικανική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
