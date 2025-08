Ανανεώνει με τους Λος Άντζελες Λέικερς ο Ντόντσιτς (pic)

Κάτοικος Λος Άντζελες θα παραμείνει ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Σαμς Σαράνια αναμένεται να υπογράψει μέχρι το 2028 στους Λέικερς.

Ο Σλοβένος γκαρντ που έγινε ανταλλαγή στα μέσα της προηγούμενης σεζόν από τους Ντάλας Μάβερικς, έχει ταιριάξει στην ομάδα της Καλιφόρνια, η οποία και προτίθεται να χτίσει γύρω του τα επόμενα χρόνια, ειδικά όταν αποφασίσει να αποχωρήσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

This now keeps Doncic out of free agency next summer and committed to the Lakers — and makes him eligible for a projected five years and $417 million in 2028. https://t.co/V10h5cdxDe

