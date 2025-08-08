Η εντυπωσιακή «μεταμόρφωση» του Λούκα Ντόντσιτς: Πόσα κιλά έχασε

Στην καλύτερη δυνατή φυσική και σωματική του κατάσταση βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς ενόψει του Eurobasket που έρχεται, καθώς ο Σλοβένος σταρ κατάφερε να χάσει 14 κιλά σε λίγους μήνες.

Ο Ντόντσιτς έχει επικριθεί πολλές φορές για το γεγονός ότι δεν προσέχει το σώμα του αφού κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει υπάρξει αρκετές φορές με παραπανίσια κιλά.

Φυσικά για να λέμε και την αλήθεια αυτό, καθόλου δεν τον επηρέασε στο να παίζει μπάσκετ και να είναι ένας από τους καλύτερους σκόρερ του κόσμου.

Ωστόσο φέτος το καλοκαίρι επέλεξε να δουλέψει και να φροντίσει τον εαυτό του. Μάλιστα η μεταμόρφωση του Λούκα Ντόντσιτς ήταν τόσο εντυπωσιακή που έγινε θέμα ακόμη και στο Men’s Health. Ο 26χρονος γκαρντ των Λέικερς, φωτογραφήθηκε και αποκάλυψε τα μυστικά της διατροφής του που τον βοήθησαν να χάσει αρκετά.

Όπως είπε ο Σλοβένος στη διατροφή του απέφυγε τη γλουτένη και τη ζάχαρη. Συγκεκριμένα, ο σταρ του NBA δήλωσε: «Απλώς οπτικά, θα έλεγα ότι όλο μου το σώμα φαίνεται καλύτερα. Αν σταματήσω τώρα, θα είναι μάταιο. Κάθε καλοκαίρι πιέζω τον εαυτό μου στα όριά του για να δουλέψω σε διαφορετικά πράγματα. Προφανώς, είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Αυτό το καλοκαίρι ήταν λίγο διαφορετικό, ξέρετε; Με παρακίνησε να γίνω ακόμα καλύτερος. Ήταν θέμα τώρα ή ποτέ».

Luka Doncic has reportedly lost 31 POUNDS this summer 😱 The world ain’t ready for SKINNY LUKA 😤🔥 pic.twitter.com/zU4Dd4ukAB — Basketball Forever (@bballforever_) August 7, 2025