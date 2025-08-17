LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη

Ποδόσφαιρο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1: Η μία το τρίποντο, η άλλη τις εντυπώσεις

Με ένα γκολ του Καλαφιόρι η Άρσεναλ πέρασε με 1-0 από το Μάντσεστερ επί της Γιουνάιτεντ που είχε τις ευκαιρίες για να πάρει έστω την ισοπαλία.