Το μήνυμα του Νίκο Γουίλιαμς στην Μπιλμπάο

Η Μπαρτσελόνα «καραδοκεί» για την απόκτηση του Νίκο Γουίλιαμς και όπως υποστηρίζουν ξένα ρεπορτάζ, ο 22χρονος εξτρέμ ενημέρωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο σχετικά με την επιθυμία του να γίνει παίκτης των «μπλαουγκράνα».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Μπαρτσελόνα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον παίκτη και μετά την γνωστοποίηση της απόφασής του στην τρέχουσα ομάδα που αγωνίζεται, αναμένεται το αν θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις για το επικείμενο deal.

🚨🔵🔴 Nico Williams and his agent informed Athletic about player’s desire to join Barça.

Athletic are still not open to installments; only full release clause.

The agreement Barça-Nico until June 2031 is done, as revealed…

…and Athletic are informed, as @evelascojr reports. pic.twitter.com/IhY6bB6lZ5

