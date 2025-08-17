magazin
17.08.2025 | 12:10
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
17.08.2025 | 11:10
Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ποιοι φάροι είναι ανοιχτοί για επίσκεψη – Φως στον ορίζοντα
17 Αυγούστου 2025 | 12:30

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ποιοι φάροι είναι ανοιχτοί για επίσκεψη – Φως στον ορίζοντα

Ανοιχτοί θα είναι σήμερα Κυριακή (17/8), 18 φάροι σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων καθιερώθηκε το 2003 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Φαροφυλάκων και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία των φάρων και των υπόλοιπων ναυτικών βοηθημάτων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και η προβολή του έργου που επιτελούν οι φαροφύλακες, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Την ημέρα αυτή οι φάροι είναι ανοιχτοί για το κοινό, με την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων, που στοχεύουν και στην ανάδειξη τους ως μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την συνεισφορά των φαροφυλάκων στη λειτουργία του εν λόγω δικτύου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, 18 φάροι θα είναι ανοικτοί για το κοινό από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00. Πρόκειται για τους φάρους:

  • Μεγάλο Έμβολο – Θεσσαλονίκη (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Ακρωτήρι – Θήρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Αρκίτσα – Φθιώτιδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ
  • Μουδάρι – Κύθηρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Γουρούνι – Σκόπελος (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Κερί – Ζάκυνθος (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Κρανάη – Γύθειο (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Μελαγκάβι – Λουτράκι (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)Πλάκα – Λήμνος (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Κόρακα – Πάρος (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Αλεξανδρούπολη – Αλεξανδρούπολη (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Ταίναρο – Λακωνία (Πρόσβαση στον πύργο: Μόνο στον περιβάλλοντα χώρο)
  • Κακή Κεφαλή – Χαλκίδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Βασιλίνα – Εύβοια (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ)
  • Δουκάτο – Λευκάδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Κατάκολο – Ηλεία (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Δρέπανο – Πάτρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ)
  • Κάστρο Αντιρρίου – Ναύπακτος

Από τον Όμηρο ως το 1829

Οι πρώτες αναφορές κατασκευής και λειτουργίας πυρσών στην ελληνική αρχαιότητα, ανήκουν στα Ομηρικά έπη, όπου αναφέρεται ότι σε κορυφές πύργων, λόφων ή τοπικών γήινων εξάρσεων, άναβαν εύφλεκτες ύλες προς διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας, δηλαδή δημιουργούσαν «πρωτογενείς» φάρους.

Σύμφωνα με κάποιες ιστορικές πηγές, πριν τον διάσημο φάρο της Αλεξάνδρειας, υπήρξαν φάροι έναντι της άκρας του ακρωτηρίου της Έλλης (φάρος Σιγείου), στη La Corunna (Λα Κορούνια) Ισπανίας (Πύργος του Ηρακλέους) και στον Πειραιά.

Η ονομασία «φάρος» θεωρείται ότι προέρχεται από το όνομα της νησίδας «φάρος» πλησίον της Αλεξάνδρειας, επί της οποίας τον 3ο π.Χ. αιώνα κατασκευάστηκε ο ομώνυμος φάρος από τον περιώνυμο αρχιτέκτονα Σώστρατο τον Κνίδιο.

Ο «Φάρος της Αλεξάνδρειας», ήταν ο πλέον φημισμένος φάρος της αρχαιότητας και ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου.

Ο φάροι υπήρξαν πολύ πριν από το 1650 στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, στο Μυρτώο και στο Κρητικό πέλαγος και συγκεκριμένα στα σημαντικότερα λιμάνια της εποχής, όπως στη, Χίο (1420) Μυτιλήνη (1782), Ρόδο (1490) και στη Μεθώνη.

Την εποχή της τουρκοκρατίας, το πλέον βέβαιο είναι ότι δεν υπήρξαν πυρσοί στις Ελληνικές ακτές. Αυτό ισχυροποιείται και από το γεγονός ότι την εποχή αυτή, οι συνθήκες διαβιώσεως των Ελλήνων και ο φόβος της πειρατείας στα νησιά και γενικά στις παράκτιες περιοχές, αποτέλεσαν ισχυρούς αποτρεπτικούς παράγοντες στην κατασκευή ή/και στην λειτουργία φάρων.

Οι περισσότεροι πυρσοί κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1822 και του 1910. Ο πρώτος φανός του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, άναψε το 1829 ή το 1830 στο λιμάνι της Αίγινας, όταν ο Καποδίστριας ανακήρυξε την Αίγινα Πρωτεύουσα της Ελληνικής Πολιτείας (εκκλησάκι Αγ. Νικολάου Θαλασσινού), ο οποίος για άγνωστη αιτία αργότερα καταστράφηκε.

Το Ελληνικό Φαρικό δίκτυο έχει διαιρεθεί σε 10 περιοχές που χαρακτηρίζονται με τους αριθμούς από 0 μέχρι 9, όπως φαίνεται στον χάρτη. Σκοπός αυτής της διαίρεσης είναι ο άμεσος προσδιορισμός της γενικότερης γεωγραφικής θέσης στην οποία βρίσκεται ένας πυρσός, όταν αυτός αναφέρεται με τον Εθνικό Αριθμό του ή συντομογραφικά ΑΕΦ του πυρσού.

*Με στοιχεία από sansimera.gr και hellenicnavy.gr  | Αρχική Φωτό: Φάρος Άνδου / Wikimedia Commons

