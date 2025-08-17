newspaper
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
17 Αυγούστου 2025 | 08:25

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο.

Ελάχιστες ημέρες απομένουν για εκείνους που επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος θα τους συνοδεύει εφεξής σε όλες τις συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα και σε δεύτερο χρόνο και με τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ψηφιακού κλειδιού, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, όλοι όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού, θα τον λαμβάνουν αυτόματα από το σύστημα έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες Πολίτες να είναι κάτοχοι του μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης. Ένας αριθμός, ο οποίος σταδιακά θα αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο αριθμός ταυτότητας, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε όλους εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του.

Ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος αποτελεί μια νέα ψηφιακή ταυτότητα για τους Έλληνες πολίτες, εισάγεται σταδιακά ως ένα βασικό αναγνωριστικό στοιχείο στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς ωστόσο να καταργεί άμεσα τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ. Αυτός ο νέος αριθμός ήδη αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, τόσο στην πίσω πλευρά τους όσο και στην ψηφιακή ταυτότητα μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet, αποδεικνύοντας τη χρησιμότητά του ως το μοναδικό και κύριο αναγνωριστικό στοιχείο κάθε πολίτη στο διαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο και, σύντομα, με τον ιδιωτικό τομέα.

Από την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης δελτίου ταυτότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών -εφόσον είναι δικαιούχος- να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό

Ο Προσωπικός Αριθμός αρχικά θα αφορά κυρίως τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ωστόσο η επέκτασή του σε συναλλαγές με φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, θεωρείται δεδομένη, με σκοπό τη μείωση της ανάγκης για πολλαπλούς αριθμούς ταυτοποίησης και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Πώς αποδίδεται ο προσωπικός αριθμός – Δεν αλλάζει

Η απόδοσή του γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myInfo του gov.gr, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή του, επιλέγοντας οι ίδιοι δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που θα προηγούνται του ΑΦΜ τους. Το τρίτο στοιχείο προκύπτει αυτόματα από το σύστημα, λειτουργώντας ως ψηφίο ελέγχου (check digit). Η μορφή του Προσωπικού Αριθμού είναι 12 ψηφία, με μια δομή που αποτελείται από τρία αλφαριθμητικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και το ψηφίο ελέγχου. Συγκεκριμένα, δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία, που συμπληρώνουν το σύνολο, επιλέγονται από τον πολίτη, ενώ το τρίτο παράγεται αυτόματα από το σύστημα, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την μοναδικότητά του.

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο. Για παράδειγμα, ακόμα και σε περίπτωση που ένας πολίτης αλλάξει ονοματεπώνυμο ή διαμονή, ο Προσωπικός Αριθμός που του αποδίδεται παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, προσφέροντας έτσι μια αξιόπιστη και διαχρονική ταυτοποίηση. Η διαδικασία έκδοσής του γίνεται μέσω της εφαρμογής myInfo, η οποία απαιτεί την είσοδο με τους κωδικούς Taxisnet και έναν καταχωρημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), διασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η διαδικασία είναι απλή και διαφανής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή μέσω των κωδικών Taxisnet, οι πολίτες θα δοκιμάζουν διπλή ταυτοποίηση μέσω OTP, επιτρέποντάς τους να δουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους στα κρατικά μητρώα. Αν διαπιστώσουν ανακρίβειες, μπορούν να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης, είτε απευθείας μέσω της πλατφόρμας myInfo είτε στα αρμόδια ΚΕΠ ή άλλες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του πολίτη.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων διόρθωσης σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των δημοσίων μητρώων. Οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν διορθώσεις τόσο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myInfo όσο και απευθυνόμενοι στα αρμόδια ΚΕΠ, τις δημόσιες υπηρεσίες ή τις προξενικές αρχές όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην αποφυγή διπλών ή λανθασμένων ταυτοποιήσεων και προάγει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του δημόσιου μηχανισμού διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Ειδικές διαδικασίες

Για ορισμένες ομάδες πολιτών, προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού. Για παράδειγμα, τα ανήλικα τέκνα θα αποκτούν τον αριθμό μέσω του γονέα ή του κηδεμόνα, είτε μέσω της πλατφόρμας myInfo είτε σε ΚΕΠ. Πολίτες χωρίς πρόσβαση σε Taxisnet ή κινητό τηλέφωνο, καθώς και δικαστικοί συμπαραστάτες, θα μπορούν να αποκτήσουν τον Προσωπικό Αριθμό με φυσική παρουσία σε ταχυδρομικό ή προξενικό κατάστημα, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ταυτοποιώντας τον εαυτό τους.

Να θυμίσουμε ότι από την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης δελτίου ταυτότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών -εφόσον είναι δικαιούχος- να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης Προσωπικού Αριθμού, αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χωρίς υπαιτιότητά τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), όπου θα λάβουν υποστήριξη και αναλυτική καθοδήγηση.

Με την υιοθέτηση του Προσωπικού Αριθμού, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τη ψηφιακή διακυβέρνηση, διευκολύνοντας τις συναλλαγές και την ταυτοποίηση των πολιτών, ενώ παράλληλα αυξάνει την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

