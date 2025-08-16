sports betsson
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 21:18
Φωτιά σε πτήση από Κέρκυρα με 250 επιβάτες - Προσγειώθηκε Ιταλία (βίντεο)
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16 Αυγούστου 2025 | 19:40

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Ο νέος τεχνικός της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ επέμεινε το καλοκαίρι για την απόκτηση του Μοχάμεντ Κούντους από την Γουέστ Χαμ και φαίνεται πως ο Δανός προπονητής ήξερε πολύ καλά γιατί επιθυμούσε διακαώς την μεταγραφή του 25χρονου άσου των «σφυριών».

Ο Κούντους είχε κάνει πράματα και θαύματα στις δύο χρονιές που αγωνίστηκε στα «σφυριά» και ο Φρανκ είδε στο πρόσωπο του Γκανέζου, τον παίκτη που θα δώσει μεγάλη επιθετική ώθηση στο δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας του, ειδικά από τα άκρα.

Και δεν χρειάστηκε πολύς καιρός για να δικαιωθεί ο προπονητής των Spurs, καθώς στην πρεμιέρα της Τότεναμ στην Πρέμιερ Λιγκ υπήρχαν δύο πρωταγωνιστές. Ένας παλιός (Ριτσάρλισον) που πέτυχε δύο γκολ κι ένας νέος.

Όπου νέος βάλτε… Κούντους και είστε μέσα. Ο διεθνής άσος της Τότεναμ είχε δύο ασίστ στο παιχνίδι των Λονδρέζων με την Μπέρνλι, με τους πρωτευουσιάνους να παίρνουν εύκολα τη νίκη με 3-0.

Η εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Κούντους ήταν εξαιρετική και τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αποθέωσαν τον νέο άσο της ομάδας του Λονδίνου.

Ο Γκανέζος φαίνεται πως είναι ο παίκτης που έλειπε από το ρόστερ της Τότεναμ και ο Τότας Φρανκ μπορεί να ποντάρει πολλά πάνω του, σε μια χρονιά που οι Λονδρέζοι θέλουν να επιστρέψουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Κι όσο για τους οπαδούς των πρωτευουσιάνων; Τα διθυραμβικά τους σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φανερώνουν πολλά για τα όσα είδαν από το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους, στο πρώτο παιχνίδι της φετινής Πρέμιερ Λιγκ.

«Η Τότεναμ έκανε τζακ ποτ με την μεταγραφή του Κούντους» έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης του Χ ενώ κάποιος άλλος ανέφερε πως η συνεργασία του Αφρικανού άσου με τον Ριτσάρλισον θ’ αφήσει εποχή.

Η εμφάνιση του Κούντους ήταν εντυπωσιακή και οι οπαδοί της Τότεναμ έχουν πολλούς λόγους να περιμένουν ακόμα καλύτερη συνέχεια, καθώς ο Γκανέζος άσος της ομάδας τους, δείχνει ότι έχει τα προσόντα ν’ αναλάβει ηγετικό ρόλο.

Κι όσο για το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής; Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσαν να περιμένουν οι οπαδοί των πρωτευουσιάνων. Εύκολη νίκη, καλή εμφάνιση και η συνέχεια της Τότεναμ αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Headlines:
World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αντάλλαξε δώρα με την Ίντερ, στο πλαίσιο της σπουδαίας φιλικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το μεγάλο φιλικό ματς Μπολόνια – ΟΦΗ. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν
Super League 15.08.25

Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν

Ο αλαζόνας Αρντά Τουράν αγνόησε την πιθανότητα των πέναλτι και το ποδόσφαιρο τον τιμώρησε, επιβραβεύοντας τη μεθοδικότητα του Ρουί Βιτόρια και την ικανότητα του Ντραγκόβσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ταυτότητα λέει Champions League
On Field 14.08.25

Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αντάλλαξε δώρα με την Ίντερ, στο πλαίσιο της σπουδαίας φιλικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»
«Εδαφική ακεραιότητα» 16.08.25

Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»

Εν όψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητιούνται παρουσία της Ουκρανίας.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το μεγάλο φιλικό ματς Μπολόνια – ΟΦΗ. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ο Σεμένιο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπόρνμουθ με τη Λίβερπουλ

Σύνταξη
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 16.08.25

Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο

Το αεροπλάνο απογειώθηκε με προορισμό το Ντίσελντορφ και μετά από λίγη ώρα έπιασε φωτιά ο ένας από τους δύο κινητήρες - Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίντεζι της Ιταλίας

Σύνταξη
Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»
«Η αλήθεια απελευθερώνει» 16.08.25

Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»

«Η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων», υποστηρίζει ο Άκης Σκέρτσος, με τον Κώστα Τσουκαλά να του απαντά πως «νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση»

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός

LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 τη σπουδαία φιλική αναμέτρηση Ίντερ – Ολυμπιακός. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος

LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη σπουδαία φιλική αναμέτρηση της Λάτσιο με τον Ατρόμητο. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς
Αιχμές και δυσαρέσκεια 16.08.25

Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Τι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει την προέλαση. Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον συναντά ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική
Θεσσαλονίκη 16.08.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσε μάχη για να σώσουν τους εγκλωβισμένους και να μην επεκταθεί η φωτιά στην πολυκατοικία - Το διαμέρισμα στην Καλαμαριά κάηκε ολοσχερώς

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι
Σχέδιο διευθέτησης 16.08.25 Upd: 21:54

Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Αυγούστου για να συναντηθεί με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι θα πάνε «μόνο με επίσημη πρόσκληση».

Σύνταξη
Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο
SARS-CoV-2 16.08.25

Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο

Τα ενημερωμένα εμβόλια κατά του κορονοϊού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου - και τα άτομα που δεν θεωρούνται υψηλού κινδύνου μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο