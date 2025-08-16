Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Ο νέος τεχνικός της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ επέμεινε το καλοκαίρι για την απόκτηση του Μοχάμεντ Κούντους από την Γουέστ Χαμ και φαίνεται πως ο Δανός προπονητής ήξερε πολύ καλά γιατί επιθυμούσε διακαώς την μεταγραφή του 25χρονου άσου των «σφυριών».

Ο Κούντους είχε κάνει πράματα και θαύματα στις δύο χρονιές που αγωνίστηκε στα «σφυριά» και ο Φρανκ είδε στο πρόσωπο του Γκανέζου, τον παίκτη που θα δώσει μεγάλη επιθετική ώθηση στο δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας του, ειδικά από τα άκρα.

Και δεν χρειάστηκε πολύς καιρός για να δικαιωθεί ο προπονητής των Spurs, καθώς στην πρεμιέρα της Τότεναμ στην Πρέμιερ Λιγκ υπήρχαν δύο πρωταγωνιστές. Ένας παλιός (Ριτσάρλισον) που πέτυχε δύο γκολ κι ένας νέος.

Όπου νέος βάλτε… Κούντους και είστε μέσα. Ο διεθνής άσος της Τότεναμ είχε δύο ασίστ στο παιχνίδι των Λονδρέζων με την Μπέρνλι, με τους πρωτευουσιάνους να παίρνουν εύκολα τη νίκη με 3-0.

Η εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Κούντους ήταν εξαιρετική και τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αποθέωσαν τον νέο άσο της ομάδας του Λονδίνου.

Ο Γκανέζος φαίνεται πως είναι ο παίκτης που έλειπε από το ρόστερ της Τότεναμ και ο Τότας Φρανκ μπορεί να ποντάρει πολλά πάνω του, σε μια χρονιά που οι Λονδρέζοι θέλουν να επιστρέψουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Κι όσο για τους οπαδούς των πρωτευουσιάνων; Τα διθυραμβικά τους σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φανερώνουν πολλά για τα όσα είδαν από το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους, στο πρώτο παιχνίδι της φετινής Πρέμιερ Λιγκ.

Just a bit of flair from Kudus 🪄 pic.twitter.com/vblQ7GEVIS — SpursOTM (@SpurOTM) August 16, 2025

«Η Τότεναμ έκανε τζακ ποτ με την μεταγραφή του Κούντους» έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης του Χ ενώ κάποιος άλλος ανέφερε πως η συνεργασία του Αφρικανού άσου με τον Ριτσάρλισον θ’ αφήσει εποχή.

Mohammed Kudus with another assist to Richarlison! 🇬🇭 These two are creating some partnership.

🌟#GTVSports pic.twitter.com/3lVxPLtR0n — GTV SPORTS+ (@mygtvsports) August 16, 2025

Η εμφάνιση του Κούντους ήταν εντυπωσιακή και οι οπαδοί της Τότεναμ έχουν πολλούς λόγους να περιμένουν ακόμα καλύτερη συνέχεια, καθώς ο Γκανέζος άσος της ομάδας τους, δείχνει ότι έχει τα προσόντα ν’ αναλάβει ηγετικό ρόλο.

Κι όσο για το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής; Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσαν να περιμένουν οι οπαδοί των πρωτευουσιάνων. Εύκολη νίκη, καλή εμφάνιση και η συνέχεια της Τότεναμ αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.