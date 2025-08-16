Αυτά είναι τα 10 θέματα για την επόμενη μέρα στη διαιτησία

Τι περιμένουμε να δούμε φέτος σχετικά με τη διαιτησία; Τα σεμινάρια τελείωσαν και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα της Stoximan Super League (23-24/8). Οι βάσεις για το πως θα λειτουργεί η διαιτησία έχουν μπει από την προηγούμενη σεζόν, την πρώτη χρονιά του Λανουά, ενώ η «συνταγή» θεωρείται πετυχημένη, άρα αναμένονται κάποιες προσθήκες. Παρακάτω αναλύουμε δέκα θέματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα.

Για να δούμε τι θα δούμε:

1) Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σχετικά με τους ορισμούς, τουλάχιστον ο Λανουά δεν ενημέρωσε για κάτι τους διαιτητές. Άρα, θα ανακοινώνονται κάθε Πέμπτη, ίσως με εξαίρεση την πρώτη αγωνιστική που θα βγει νωρίτερα.

2) Οι διαιτητές, οι βοηθοί και οι παρατηρητές που πρόκειται να οριστούν, κάθε Δευτέρα θα παίρνουν μπαλάκι στην ηλεκτρονική αλληλογραφία τους. Θα τους ενημερώνει, όχι για τον αγώνα, αλλά για την ημέρα που έχουν… υπηρεσία. Επίσης, οι διαιτητές θα ενημερώνονται και για τον ρόλο τους (1ος, 4ος, VAR, AVAR).

3) Η ΚΕΔ κάνει προεργασία τεσσάρων αγωνιστικών για τους ορισμούς και για αυτό σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμωρίες μπορεί να μην είναι άμεσες.

4) Παραμένει η τηλεκριτική των επίμαχων φάσεων από τον Λανουά ή από τους συνεργάτες του. Το βίντεο θα «βγαίνει» κάθε Τρίτη και την ίδια μέρα θα γίνεται και η τηλεκπαίδευση, όπου σε κάθε αγωνιστική θα αναλύονται τα λάθη των διαιτητών. Από φέτος θα συμμετέχουν και οι παρατηρητές στην τηλεκπαίδευση.

5) Θα γίνεται και αυτοανάλυση του αγώνα του, από τον κάθε διαιτητή ή βοηθό.

6) Οι προπονήσεις των διαιτητών και των βοηθών θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων, καθώς υποχρεωτικά, θα γυμνάζονται με πόλαρ. Οι 25 προπονήσεις το μήνα θα είναι υποχρεωτικές.

7) Μέσω πλατφόρμας οι διαιτητές και οι βοηθοί θα «καλούνται» ανά πάσα στιγμή να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με τους κανονισμούς ή σε αποφάσεις που θα έπαιρναν σε φάσεις που θα τους στέλνονται μέσω βίντεο.

8) Ο Βαλέρι, υπεύθυνος για το VAR, απαιτεί την τήρηση του πρωτοκόλλου και δεν θέλει οι διαιτητές να μιλάνε παρά μόνο για τις φάσεις που προβλέπεται να παρεμβαίνει η τεχνολογία. Να μην μιλάνε για κίτρινες κάρτες ή για φάουλ, παρά μόνο για ξεκάθαρα λάθη.

9) Οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο σχεδόν σε κάθε αγωνιστική θα πηγαίνουν στα γήπεδα για να βλέπουν διαιτητές, Ελληνες και ξένους, που ορίζουν. Δεν θα αποφεύγουν τους δύσκολους αγώνες. Πήγαιναν στα γήπεδα, ακόμη και στα ευρωπαϊκά ματς που ορίζουν.

10) Καμία σχέση με τις ποδοσφαιρικές ενώσεις. Δεν ακούνε και δεν βλέπουν τους προέδρους ΕΠΣ. Μάλιστα, ο Λανουά, πριν από τα προηγούμενα πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League, είχε ζητήσει να μην ορίζονται σε αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, προκειμένου να μην ρισκάρουν τραυματισμούς.