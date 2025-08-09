sports betsson
09.08.2025
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
09.08.2025
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Πέφτει πέφτει το επίπεδο της διαιτησίας
09 Αυγούστου 2025

Πέφτει πέφτει το επίπεδο της διαιτησίας

Οι χαμηλές πτήσεις των διαιτητών στις γραπτές εξετάσεις ανάγκασε την ΚΕΔ να μην τις λάβει υπόψη

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Είναι δυνατόν η ΚΕΔ να μην λαμβάνει υπόψη τις γραπτές εξετάσεις των διαιτητών στα σεμινάρια της Super League και της Super League 2 όταν οι ερωτήσεις αφορούσαν στους κανονισμούς; Κι όμως γίνεται!

Η ΚΕΔ πήρε αυτή την απόφαση, να βάλει τις γραπτές εξετάσεις κάτω από το χαλί, επειδή οι επιδόσεις των διαιτητών δεν ήταν οι αναμενόμενες. Λέγεται ότι η πλειοψηφία των ρέφερι και των βοηθών έκανε πάνω από πέντε λάθη στις 20 ερωτήσεις, αριθμός που λογίζεται ως επιτρεπτό όριο.

Θα είχε ενδιαφέρον αν η ΚΕΔ ανακοίνωνε τι έχει συμβεί επειδή τα μηνύματα, μέσω του ρεπορτάζ, είναι ανησυχητικά. Το επίπεδο των διαιτητών πέφτει πέφτει…

Μήπως πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας; Αυτό το φαινόμενο, με κακές επιδόσεις στις γραπτές εξετάσεις, δεν ξεκίνησε επί Λανουά. Εγινε και στα προπερσινά σεμινάρια διαιτησίας της Super League 2, όπου είχαν κοπεί οι περισσότεροι από τους μισούς. Τότε (επί Μπένετ, Μάνταλου) είχαν γράψει την επόμενη μέρα και – ώ του θαύματος! – πέρασαν όλοι.

Φέτος, δεν τους είπαν αν και πότε θα περάσουν ξανά από γραπτές εξετάσεις. Μπορεί ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά να μην έκανε θόρυβο, να μην έβαλε τις φωνές, όμως δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και με αφορμή το «ναυάγιο» στα χειμερινά (περσινά) αγωνιστικά τεστ, όπου κόπηκαν οι μισοί, και ο πρόεδρος της ΚΕΔ για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο αύξησε τα σεμινάρια από δυο σε τέσσερα (άρα αυξήθηκαν και οι αγωνιστικές δοκιμασίες). Επίσης, οι προπονήσεις καταγράφονται και οι 25 το μήνα είναι υποχρεωτικές.

Άλλωστε, με την πλατφόρμα ref-house οι γραπτές εξετάσεις μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή. Όμως, είναι σίγουρο ότι η ΚΕΔ δεν θα λάβει υπόψιν τις επιδόσεις ενόψει των ορισμών;

Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι, με ευθύνη της ΚΕΔ, σε κάθε σεμινάριο οι γραπτές εξετάσεις (με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων) έγιναν με διαφορετικό τρόπο:

-Στο σεμινάριο της Super League (4-7/8) στην Ξάνθη οι διαιτητές έδωσαν γραπτές εξετάσεις στα αγγλικά και οι βοηθοί στα ελληνικά. Οι ρέφερι της πρώτης κατηγορίας είχαν ειδοποιηθεί, μόλις δυο μέρες πριν.

-Στο σεμινάριο της Super Leaguer 2 (1-3/8) στην Ξάνθη οι διαιτητές και οι βοηθοί της δεύτερης κατηγορίας, που ανήκουν στις ΕΠΣ της βορείου Ελλάδας, έγραψαν στα ελληνικά αλλά κάποιες ερωτήσεις ήταν εκτός ύλης.

-Στο σεμινάριο της Super Leaguer 2 (8-10/8) στο Βραχάτι Κορινθίας οι διαιτητές και οι βοηθοί της δεύτερης κατηγορίας των ΕΠΣ της νότιας Ελλάδας έγραψαν στα αγγλικά και χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί από πριν!

Κι όμως, στις γραπτές εξετάσεις της UEFA διεθνής διαιτητής κόπηκε τρεις φορές και δεν ορίζονταν για το εξάμηνο που χρειάστηκε για να πιάσει το όριο επιτυχίας. Στην Ελλάδα λένε ότι δεν υπολογίζονται οι απαντήσεις, αν και ο κανονισμός γράφει ότι «τα όρια επιτυχίας ανά κατηγορία διαμορφώνονται κατ’ έτος με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ». Προφανώς, δεν έβαλαν όριο επιτυχίας!

Σύνταξη
