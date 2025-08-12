sports betsson
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 18:46
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 Περιφέρειες
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12 Αυγούστου 2025 | 17:24

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Spotlight

Οι ορισμοί στα παιχνίδια του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα διεξαχθούν το διάστημα 18-20 Αυγούστου «έδειξαν» και την εικόνα της διαιτησίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Δεν έχει σημασία ποια παιχνίδια θα σφυρίξουν, η «εικόνα» έχει να κάνει με τα συμπεράσματα που βγαίνουν.

Λέγεται ότι, στο σεμινάριο της Ξάνθης, ο Λανουά είχε προετοιμάσει τους νέους διαιτητές της Super League, ώστε να περιμένουν ορισμούς στα πρώτα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπως και έγινε. Οι επιλογές του Γάλλου επικεφαλής της ΚΕΔ βγάζουν πολλά συμπεράσματα για τη διαιτησία ενόψει της νέας χρονιάς.

Ετσι όρισε τον Γιουματζίδη (Πέλλας) στον αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος, τον Ματσούκα (Εύβοιας) Αιγάλεω-Παναργειακός, τον Κόκκινο (Χαλκιδικής) Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά, τον Κουκούλα (Λέσβου) Καβάλα-Πανσερραϊκός και τον Μόσχου (Λασιθίου) Πανιώνιος-Ηρακλής. Επίσης, όρισε τρεις διαιτητές που δεν είχαν πάει και τόσο καλά την προηγούμενη περίοδο, αν και έμειναν στον πίνακα, συγκεκριμένα τον Πολυχρόνη (Πιερίας) στον αγώνα Μακεδονικός-Λεβαδειακός, τον Τζήλο (Λάρισας) στο Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός και τον Κατοίκο (Αθηνών) Καλαμάτα-ΑΕΛ, ενώ έβαλε και δυο διαιτητές της Super League 2 που ήταν να ανέβουν, όμως έχουν προτεραιότητα, τον Τομαρά (Θράκης) Καμπανιακός-Athens Kallithea, τον Μπούτσικο (Μακεδονίας) Χανιά-Μαρκό και τον Φίτσα (Πρέβεζας/Λευκάδας) Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης.

Κατ’ αρχήν ο Λανουά δείχνει ότι δεν αλλάζει συνταγή στη διαιτησία. Θα υπάρχουν οι βασικοί και οι ρεζέρβες.

Εντάξει, είναι λίγο βαρύς ο χαρακτηρισμός ρεζέρβες, όταν αναφερόμαστε σε διαιτητές της Super League, όμως είναι ρέφερι που θα ορίζονται ανάλογα με την απόδοσή τους. Αυτοί θα «βγαίνουν» από τους οκτώ που ορίστηκαν στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, τους πέντε νέους (συν τον Μέγα που είναι τραυματίας) αλλά και τους Πολυχρόνη, Τζήλο, Κατοίκο. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τους Ζαμπαλά (Ηπείρου), Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) οι οποίοι δεν ορίστηκαν στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, όμως ανήκουν σε αυτή την (υπο)κατηγορία.

Οι βασικοί είναι οι έξι διεθνείς, συγκεκριμένα οι Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Βεργέτης (Αρκαδίας) και Τσακαλίδης (Χαλκιδικής). Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε τους Ευαγγέλου (Αθηνών) και Κατσικογιάννη (Ηπείρου). Οι συγκεκριμένοι οκτώ θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των ορισμών στους αγώνες της Stoiximan Super League.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία. Οι «βασικοί» είναι οι ίδιοι διαιτητές που εμπιστεύονταν και την προηγούμενη σεζόν, την πρώτη του στην Ελλάδα.

Ο Λανουά συνεχίζει με την ίδια συνταγή στην διαιτησία. Κάτι ανάλογο με αυτό που κάνουν οι προπονητές, καθώς, ως γνωστόν, «ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει». Με την διαφορά, τουλάχιστον όσον αφορά στη διαιτησία, ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο και ότι θα φέρουν την πρόοδο. Ένα παράδειγμα είναι η αγορά της διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου καταχωρούνται οι προπονήσεις όλων των διαιτητών, μέσω αυτής θα γίνεται η εκπαίδευση και θα καλούνται οι διαιτητές σε έκτακτα βίντεο-κουίζ ή σε έκτακτες γραπτές ερωτήσεις. Ακόμη, οι ρέφερι θα έχουν συμπαράσταση από ψυχολόγο, ενώ ο Λανουά τους κάνει μαθήματα για να βάλουν και ποδοσφαιρική φιλοσοφία στην διαιτητική διαχείριση των αγώνων τους.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 Ιαπωνικές συνήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή σας

10 Ιαπωνικές συνήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή σας

Crypto
Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ολυμπιακός: Όσο έχει εσένα…
On Field 03.08.25

Όσο έχει εσένα…

Ο περσινός Ολυμπιακός «χτίστηκε» πάνω στον προπέρσινο, ο φετινός στον περσινό. Σε όλες τις «βερσιόν» αυτός ήταν η εγγύηση στο χορτάρι…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φουλ επίθεση από τη Λίβερπουλ
On Field 01.08.25

Φουλ επίθεση από τη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ , μη αρκούμενη στον περσινό τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ , αποφάσισε να ενισχύσει την ομάδα της με ταλαντούχους παίκτες, ξοδεύοντας περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Βιδιάνος Ρούσσος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα
Νόμοι της Νυρεμβέργης 12.08.25

Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα

Το Imperial War Museum του Λονδίνου κατηγορείται για παραποίηση των ναζιστικών κριτηρίων για την εβραϊκή ταυτότητα σε λεζάντα της έκθεσης για το Ολοκαύτωμα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη
Ελλάδα 12.08.25

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής δύο ξενώνων στη νήσο Ρω για την στέγαση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ευγενική δωρεά του γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς
Financial Times 12.08.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς

Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων ζουν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη. Ανάλυση δείχνει ότι επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις που φτάνουν τα 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
Fizz 12.08.25

Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για διακοπή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Superliga σε κρίση
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Η Superliga σε κρίση

Η A22 στα πρόθυρα διάλυσης μετά από τεράστιες ζημίες -

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο