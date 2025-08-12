Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Οι ορισμοί στα παιχνίδια του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα διεξαχθούν το διάστημα 18-20 Αυγούστου «έδειξαν» και την εικόνα της διαιτησίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Δεν έχει σημασία ποια παιχνίδια θα σφυρίξουν, η «εικόνα» έχει να κάνει με τα συμπεράσματα που βγαίνουν.

Λέγεται ότι, στο σεμινάριο της Ξάνθης, ο Λανουά είχε προετοιμάσει τους νέους διαιτητές της Super League, ώστε να περιμένουν ορισμούς στα πρώτα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπως και έγινε. Οι επιλογές του Γάλλου επικεφαλής της ΚΕΔ βγάζουν πολλά συμπεράσματα για τη διαιτησία ενόψει της νέας χρονιάς.

Ετσι όρισε τον Γιουματζίδη (Πέλλας) στον αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος, τον Ματσούκα (Εύβοιας) Αιγάλεω-Παναργειακός, τον Κόκκινο (Χαλκιδικής) Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά, τον Κουκούλα (Λέσβου) Καβάλα-Πανσερραϊκός και τον Μόσχου (Λασιθίου) Πανιώνιος-Ηρακλής. Επίσης, όρισε τρεις διαιτητές που δεν είχαν πάει και τόσο καλά την προηγούμενη περίοδο, αν και έμειναν στον πίνακα, συγκεκριμένα τον Πολυχρόνη (Πιερίας) στον αγώνα Μακεδονικός-Λεβαδειακός, τον Τζήλο (Λάρισας) στο Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός και τον Κατοίκο (Αθηνών) Καλαμάτα-ΑΕΛ, ενώ έβαλε και δυο διαιτητές της Super League 2 που ήταν να ανέβουν, όμως έχουν προτεραιότητα, τον Τομαρά (Θράκης) Καμπανιακός-Athens Kallithea, τον Μπούτσικο (Μακεδονίας) Χανιά-Μαρκό και τον Φίτσα (Πρέβεζας/Λευκάδας) Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης.

Κατ’ αρχήν ο Λανουά δείχνει ότι δεν αλλάζει συνταγή στη διαιτησία. Θα υπάρχουν οι βασικοί και οι ρεζέρβες.

Εντάξει, είναι λίγο βαρύς ο χαρακτηρισμός ρεζέρβες, όταν αναφερόμαστε σε διαιτητές της Super League, όμως είναι ρέφερι που θα ορίζονται ανάλογα με την απόδοσή τους. Αυτοί θα «βγαίνουν» από τους οκτώ που ορίστηκαν στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, τους πέντε νέους (συν τον Μέγα που είναι τραυματίας) αλλά και τους Πολυχρόνη, Τζήλο, Κατοίκο. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τους Ζαμπαλά (Ηπείρου), Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) οι οποίοι δεν ορίστηκαν στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, όμως ανήκουν σε αυτή την (υπο)κατηγορία.

Οι βασικοί είναι οι έξι διεθνείς, συγκεκριμένα οι Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Βεργέτης (Αρκαδίας) και Τσακαλίδης (Χαλκιδικής). Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε τους Ευαγγέλου (Αθηνών) και Κατσικογιάννη (Ηπείρου). Οι συγκεκριμένοι οκτώ θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των ορισμών στους αγώνες της Stoiximan Super League.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία. Οι «βασικοί» είναι οι ίδιοι διαιτητές που εμπιστεύονταν και την προηγούμενη σεζόν, την πρώτη του στην Ελλάδα.

Ο Λανουά συνεχίζει με την ίδια συνταγή στην διαιτησία. Κάτι ανάλογο με αυτό που κάνουν οι προπονητές, καθώς, ως γνωστόν, «ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει». Με την διαφορά, τουλάχιστον όσον αφορά στη διαιτησία, ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο και ότι θα φέρουν την πρόοδο. Ένα παράδειγμα είναι η αγορά της διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου καταχωρούνται οι προπονήσεις όλων των διαιτητών, μέσω αυτής θα γίνεται η εκπαίδευση και θα καλούνται οι διαιτητές σε έκτακτα βίντεο-κουίζ ή σε έκτακτες γραπτές ερωτήσεις. Ακόμη, οι ρέφερι θα έχουν συμπαράσταση από ψυχολόγο, ενώ ο Λανουά τους κάνει μαθήματα για να βάλουν και ποδοσφαιρική φιλοσοφία στην διαιτητική διαχείριση των αγώνων τους.