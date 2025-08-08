Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τα τρία προκριματικά παιχνίδια που θα μεταδοθούν ζωντανά
Η Cosmote ανακοίνωσε τα τρία παιχνίδια του προκριματικού γύρου για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson που θα μεταδοθούν από το κανάλι της.
Τρία παιχνίδια από τα 11 της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα μεταδώσει η Cosmote. Η συνδρομητική πλατφόρμα επέλεξε τα παιχνίδια που θεωρεί οτι θα έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους τηλεθεατές.
Το πρώτο παιχνίδι που θα μεταδώσει είναι το Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός, τη Δευτέρα (18/8) στις 17:00.
Την επόμενη μέρα και ίδια ώρα (Τρίτη 19/8, 17:00) θα καλύψει την αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΑΕΛ.
Το τελευταίο παιχνίδι που θα μεταδοθεί θα είναι το Πανιώνιος – Ηρακλής, την Τετάρτη (20/8), στις 17:00.
Το κανάλι που θα προβάλλει τις τρεις αναμετρήσεις θα είναι το Cosmote Sport 1HD.
Το πρόγραμμα των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Δευτέρα 18/8
Μακεδονικός – Λεβαδειακός (17:00)
Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός (17:00, Cosmote Sport 1HD)
ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος (17:00)
Τρίτη 19/8
Αιγάλεω – Παναργειακός (17:00)
Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά (17:00)
Καβάλα – Πανσερραϊκός (17:00)
Καλαμάτα – ΑΕΛ (17:00, Cosmote Sport 1HD)
Τετάρτη 20/8
Καμπανιακός – Athens Kallithea (17:00)
Χανιά – Μαρκό (17:00)
Πανιώνιος – Ηρακλής (17:00, Cosmote Sport 1HD)
Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης (17:15)
