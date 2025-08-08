Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τα τρία προκριματικά παιχνίδια που θα μεταδοθούν ζωντανά

Τρία παιχνίδια από τα 11 της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα μεταδώσει η Cosmote. Η συνδρομητική πλατφόρμα επέλεξε τα παιχνίδια που θεωρεί οτι θα έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους τηλεθεατές.

Το πρώτο παιχνίδι που θα μεταδώσει είναι το Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός, τη Δευτέρα (18/8) στις 17:00.

Την επόμενη μέρα και ίδια ώρα (Τρίτη 19/8, 17:00) θα καλύψει την αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΑΕΛ.

Το τελευταίο παιχνίδι που θα μεταδοθεί θα είναι το Πανιώνιος – Ηρακλής, την Τετάρτη (20/8), στις 17:00.

Το κανάλι που θα προβάλλει τις τρεις αναμετρήσεις θα είναι το Cosmote Sport 1HD.

Το πρόγραμμα των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Δευτέρα 18/8

Μακεδονικός – Λεβαδειακός (17:00)

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός (17:00, Cosmote Sport 1HD)

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος (17:00)

Τρίτη 19/8

Αιγάλεω – Παναργειακός (17:00)

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά (17:00)

Καβάλα – Πανσερραϊκός (17:00)

Καλαμάτα – ΑΕΛ (17:00, Cosmote Sport 1HD)

Τετάρτη 20/8

Καμπανιακός – Athens Kallithea (17:00)

Χανιά – Μαρκό (17:00)

Πανιώνιος – Ηρακλής (17:00, Cosmote Sport 1HD)

Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης (17:15)