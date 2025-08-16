Ρόδος: Λουκέτο στο λούνα παρκ στην Κρεμαστή – «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος»

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή, όπου έγινε χθες βράδυ το ατύχημα προχωρά ο Δήμος της Ρόδου, μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Εν τω μεταξύ από τους τέσσερις νεαρούς που έπεσαν από το παιχνίδι ένας φέρει μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα.

“Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που που έπεσαν από μικρό ύψος”, δήλωσε στην ΕΡΤ ο πατέρας του, ο οποίος δεν πρόκειται πάντως να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Όσον αφορά τη λειτουργία του λούνα παρκ από τον Δήμου Ρόδου ανακοίνωθηκε ότι μετά το ατυχές συμβάν που έλαβε χώρα χθες Παρασκευή 15 Αυγούστου σε μηχάνημα ψυχαγωγίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμποροπανήγυρη της Κρεμαστής Ρόδου με τον τραυματισμό επισκεπτών, η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πεταλούδων και Επιχειρηματικότητας κ. Νικόλαο Τσούλλο αφενός μεν και με την συνδρομή του Α.Τ. Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος.

Παράλληλα σήμερα το πρωί 16 Αυγούστου 2025 προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμό 2217/2025 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία διακόπτει τη λειτουργία του Λούνα Παρκ της παραπάνω εταιρίας, μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνσή η επαναλειτουργία της.

Όπως επισημαίνεται η εν λόγω εταιρία κατείχε νόμιμη άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το ατύχημα

Το βράδυ της Παρασκευής, το λούνα παρκ ήταν κατάμεστο από κόσμο. Ο θόρυβος της μουσικής, τα γέλια των παιδιών και η ατμόσφαιρα του πανηγυριού κυριαρχούσαν μέχρι τη στιγμή που σημειώθηκε η μηχανική βλάβη. Ένα από τα καθίσματα του «ταψιού» αποκολλήθηκε ξαφνικά, εκσφενδονίζοντας τέσσερα άτομα με σφοδρότητα. Οι αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για σκηνές πανικού.

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της θραύσης: από τον ενθουσιασμό και τις φωνές χαράς, στην απόλυτη σιωπή που διαδέχθηκε οι κραυγές τρόμου. Οι τραυματισμοί, αν και όχι σοβαροί, προκάλεσαν ανακούφιση αλλά και οργή, καθώς όλοι συνειδητοποίησαν πόσο εύκολα θα μπορούσε να είχε χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Για το περιστατικό, το αστυνομικοί του τμήματος Ιαλυσού, που έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, συνέλαβαν την ημεδαπή 64χρονη ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ και έναν 62χρονο συγγενή της, που είναι υπεύθυνος λειτουργίας.