Ρόδος: Σοβαρό ατύχημα σε λούνα παρκ – Σοκαριστικό βίντεο
Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν όταν έσπασε κάθισμα στο «ταψί» του λούνα παρκ
- Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
- Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα
- Ο Μάγος του Οζ: Η οικονομική κληρονομιά του και το ισχυρό αποτύπωμα
- Νέο μηχανισμό χρέους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας προτείνει η Citigroup
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε λούνα παρκ στη Ρόδο και από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.
Το ατύχημα συνέβη στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο λεγόμενο «ταψί» με συνέπεια τουλάχιστον 4 άτομα να εκσφενδονιστούν και να χτυπήσουν στα κάγκελα.
Σοκάρουν οι εικόνες
Το in εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τη στιγμή του ατυχήματος.
Οι εικόνες σοκάρουν και πραγματικά τα αγόρια που πέφτουν στο κενό από τύχη γλύτωσαν τα χειρότερα.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
- Σάμος: Σοκάρει η κατάθεση ανήλικου για τον γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό
- Στροφή της Ελβετίας στην πυρηνική ενέργεια εφτά χρόνια μετά την απαγόρευση
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 16.08.2025]
- Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ
- Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
- Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις