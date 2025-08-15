Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε λούνα παρκ στη Ρόδο και από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Το ατύχημα συνέβη στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο λεγόμενο «ταψί» με συνέπεια τουλάχιστον 4 άτομα να εκσφενδονιστούν και να χτυπήσουν στα κάγκελα.

Σοκάρουν οι εικόνες

Το in εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τη στιγμή του ατυχήματος.

Οι εικόνες σοκάρουν και πραγματικά τα αγόρια που πέφτουν στο κενό από τύχη γλύτωσαν τα χειρότερα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο