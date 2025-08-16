Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων

Η ηλεκτροκίνηση πλασάρεται από κυβερνήσεις και κατασκευάστριες EV σχεδόν σαν πανάκεια για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ούτε τόσο πράσινα.

Το οικολογικό αποτύπωμα των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων είναι πραγματικό και σημαντικό, ειδικά κατά τα αρχικά στάδια (εξόρυξη και κατασκευή). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ζωής ενός ηλεκτρικού οχήματος, ειδικά όταν τροφοδοτείται με καθαρή ενέργεια, ο συνολικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τι χρειάζεται λοιπόν : Εξόρυξη πρώτων υλών

Οι σπάνιες γαίες, οι μαγνήτες και άλλα κρίσιμα ορυκτά και η διαδικασία εξαγωγής και επεξεργασίας, αλλά και η κατασκευαστική διαδικασία δεν είναι απλά δύσκολη, είναι και ενεργοβόρα. Μια άλλη παράμετρος είναι η διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας, η αντικατάσταση και η πιθανή ανακύκλωση της.

Μια χαρακτηριστική μπαταρία για το μοντέλο Υ της Tesla καταλαμβάνει όλο τον χώρο κάτω από την καμπίνα επιβατών του αυτοκινήτου.

Χρειάζεται ποσότητα λιθίου, η οποία για να παραχθεί απαιτεί είτε την εξόρυξη 12 τόνων πετρωμάτων τα οποία περιέχουν λίθιο, αν δεν εξαχθεί από θαλασσινό νερό. Αλλά η εξαγωγή του από θαλάσσια άλμη και η περαιτέρω επεξεργασία παίρνει μήνες και μπορεί να φέρει ανεπιθύμητα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως την καταστροφή υδροφόρων οριζόντων σε περιοχές κοντά στις αλυκές εξάχνωσης.

Χρειάζεται επίσης 5 τόνους πετρωμάτων που περιέχουν κοβάλτιο. Το κοβάλτιο συνήθως εμφανίζεται ως υποπροϊόν στις επιχειρήσεις εξόρυξης χαλκού και νικελίου. Το κοβάλτιο είναι το πλέον ακριβό και δυσεύρετο υλικό στην κατασκευή των μπαταριών.

Χρειάζονται επίσης 3 τόνοι πετρωμάτων νικελίου και 12 τόνους χαλκοφόρων πετρωμάτων.

Οπότε, απαιτείται η εξόρυξη, μετακίνηση και επεξεργασία 250 τόνων πετρωμάτων ώστε να παραχθούν 10 κιλά λίθιο, 13,5 κιλά νικέλιο, 22 κιλά μαγγάνιο και σχεδόν 7 κιλά κοβάλτιο.

Πέραν αυτών, όμως, η κατασκευή της μπαταρίας απαιτεί 200 κιλά αλουμινίου, χάλυβα και πλαστικών, αλλά και 50 κιλά γραφίτη.

Όλα αυτά, ακόμη και τα πλαστικά σαν υποπροϊόν της βιομηχανίας πετρελαίου, πρέπει να βγουν από το έδαφος, από τεράστιες μηχανές και να μεταφερθούν από θηριώδη φορτηγά η κατασκευή και χρήση των οποίων ενέχει τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα.

Το πιο συνηθισμένο φορτηγό για την μεταφορά αυτών των τεράστιων χωμάτινων όγκων είναι το Caterpillar 994K που καταναλώνει περίπου 3200 λίτρα ντίζελ σε ένα 24ωρο λειτουργίας.

Πόσο στοιχίζει

Η μπαταρία OEM του Tesla Model Y του 2021 (η φθηνότερη μπαταρία της Tesla) πωλείται αυτή τη στιγμή στο Διαδίκτυο για 3.500 δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής ή εγκατάστασης. Η μπαταρία μεγάλων αποστάσεων ζυγίζει 2 τόνους (μπορείτε να φανταστείτε το κόστος αποστολής).

Το κόστος των μπαταριών Tesla είναι:

Μοντέλο 3 — $14.000 + (Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης αυτοκινήτου $38.990)

Μοντέλο Y — $5.000–$5.500 (Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης αυτοκινήτου $47.740)

Μοντέλο S — $13.000–$20.000 (Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης αυτοκινήτου $74.990)

Μοντέλο X — $13.000+ (Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης αυτοκινήτου $79.990)

Με τους υπολογισμούς αυτούς χρειάζονται 7 χρόνια για να φτάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε μηδενικές εκπομπές CO2. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 10 χρόνια (μέσος όρος). Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια αρχίζει να μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα, αλλά στη συνέχεια οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν και χάνονται όλα τα μέχρι τότε κέρδη.

Τέλος, πρέπει να προστεθεί η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την επεξεργασία των πρώτων υλών και η ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αυτών των μπαταριών από την παραγωγή στην τοποθεσία τοποθέτησης.

Σασί με μπαταρία Tesla Model S

Η χρήση μπαταρίας πιο πράσινη από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης

Παρόλα αυτά η ηλεκτροκίνηση παραμένει κατά πολύ λιγότερο ρυπογόνα κατά την διάρκεια ζωής ενός EV, ιδιαίτερα αν η επαναφόρτιση γίνεται από ανανεώσιμες πηγές. Σε γενικές γραμμές οι συνολικές εκπομπές ρύπων κατά τον κύκλο ζωής τους είναι 30–70% χαμηλότερες από τα οχήματα βενζίνης, ανάλογα με το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό που θα είχε πολύ μεγαλύτερη επίπτωση θα ήταν η ανακύκλωση των μπαταριών. Οι μπαταρίες μπορούν να διαρκέσουν 8-15 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση.

Προς το παρόν, λιγότερο από το 5% των μπαταριών ιόντων λιθίου νακυκλώνεται πλήρως, αν και αυτό βελτιώνεται. Ανάμεσα στις προκλήσεις ανακύκλωσης είναι η τεχνική πολυπλοκότητα, το υψηλό κόστος και οι κίνδυνοι ασφαλείας (πυρκαγιές).

Οι χρήσεις «δεύτερης ζωής» (π.χ., σταθερή αποθήκευση ενέργειας) μπορούν να επεκτείνουν τη χρησιμότητα της μπαταρίας πριν χρειαστεί να ανακυκλωθούν.

Πηγή: ΟΤ