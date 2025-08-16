newspaper
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 08:19
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω (vid)
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025 | 07:00

Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων

Μπορεί τελικά η ηλεκτροκίνηση με μπαταρίες να είναι λιγότερο ρυπογόνα από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά όχι στον βαθμό που αναφέρεται συνήθως άκριτα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΚείμενοΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Η ηλεκτροκίνηση πλασάρεται από κυβερνήσεις και κατασκευάστριες EV σχεδόν σαν πανάκεια για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ούτε τόσο πράσινα.

Το οικολογικό αποτύπωμα των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων είναι πραγματικό και σημαντικό, ειδικά κατά τα αρχικά στάδια (εξόρυξη και κατασκευή). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ζωής ενός ηλεκτρικού οχήματος, ειδικά όταν τροφοδοτείται με καθαρή ενέργεια, ο συνολικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τι χρειάζεται λοιπόν : Εξόρυξη πρώτων υλών

Οι σπάνιες γαίες, οι μαγνήτες και άλλα κρίσιμα ορυκτά και η διαδικασία εξαγωγής και επεξεργασίας, αλλά και η κατασκευαστική διαδικασία δεν είναι απλά δύσκολη, είναι και ενεργοβόρα. Μια άλλη παράμετρος είναι η διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας, η αντικατάσταση και η πιθανή ανακύκλωση της.

Μια χαρακτηριστική μπαταρία για το μοντέλο Υ της Tesla καταλαμβάνει όλο τον χώρο κάτω από την καμπίνα επιβατών του αυτοκινήτου.

Χρειάζεται ποσότητα λιθίου, η οποία για να παραχθεί απαιτεί είτε την εξόρυξη 12 τόνων πετρωμάτων τα οποία περιέχουν λίθιο, αν δεν εξαχθεί από θαλασσινό νερό. Αλλά η εξαγωγή του από θαλάσσια άλμη και η περαιτέρω επεξεργασία παίρνει μήνες και μπορεί να φέρει ανεπιθύμητα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως την καταστροφή υδροφόρων οριζόντων σε περιοχές κοντά στις αλυκές εξάχνωσης.

Ορυχείο Λιθίου στην Αργεντινή με δεξαμενές εξάχνωσης

Χρειάζεται επίσης 5 τόνους πετρωμάτων που περιέχουν κοβάλτιο. Το κοβάλτιο συνήθως εμφανίζεται ως υποπροϊόν στις επιχειρήσεις εξόρυξης χαλκού και νικελίου. Το κοβάλτιο είναι το πλέον ακριβό και δυσεύρετο υλικό στην κατασκευή των μπαταριών.

Χρειάζονται επίσης 3 τόνοι πετρωμάτων νικελίου και 12 τόνους χαλκοφόρων πετρωμάτων.

Ορυχείο νικελίου

Οπότε, απαιτείται η εξόρυξη, μετακίνηση και επεξεργασία 250 τόνων πετρωμάτων ώστε να παραχθούν 10 κιλά λίθιο, 13,5 κιλά νικέλιο, 22 κιλά μαγγάνιο και σχεδόν 7 κιλά κοβάλτιο.

Πέραν αυτών, όμως, η κατασκευή της μπαταρίας απαιτεί 200 κιλά αλουμινίου, χάλυβα και πλαστικών, αλλά και 50 κιλά γραφίτη.

Όλα αυτά, ακόμη και τα πλαστικά σαν υποπροϊόν της βιομηχανίας πετρελαίου, πρέπει να βγουν από το έδαφος, από τεράστιες μηχανές και να μεταφερθούν από θηριώδη φορτηγά η κατασκευή και χρήση των οποίων ενέχει τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα.

Το πιο συνηθισμένο φορτηγό για την μεταφορά αυτών των τεράστιων χωμάτινων όγκων είναι το Caterpillar 994K που καταναλώνει περίπου 3200 λίτρα ντίζελ σε ένα 24ωρο λειτουργίας.

Πόσο στοιχίζει

Η μπαταρία OEM του Tesla Model Y του 2021 (η φθηνότερη μπαταρία της Tesla) πωλείται αυτή τη στιγμή στο Διαδίκτυο για 3.500 δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής ή εγκατάστασης. Η μπαταρία μεγάλων αποστάσεων ζυγίζει 2 τόνους (μπορείτε να φανταστείτε το κόστος αποστολής).

Το κόστος των μπαταριών Tesla είναι:

Μοντέλο 3 — $14.000 + (Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης αυτοκινήτου $38.990)

Μοντέλο Y — $5.000–$5.500  (Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης αυτοκινήτου $47.740)

Μοντέλο S — $13.000–$20.000  (Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης αυτοκινήτου $74.990)

Μοντέλο X — $13.000+ (Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης αυτοκινήτου $79.990)

Με τους υπολογισμούς αυτούς χρειάζονται 7 χρόνια για να φτάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε μηδενικές εκπομπές CO2. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 10 χρόνια (μέσος όρος). Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια αρχίζει να μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα, αλλά στη συνέχεια οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν και χάνονται όλα τα μέχρι τότε κέρδη.

Τέλος, πρέπει να προστεθεί η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την επεξεργασία των πρώτων υλών και η ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αυτών των μπαταριών από την παραγωγή στην τοποθεσία τοποθέτησης.

Σασί με μπαταρία Tesla Model S

Η χρήση μπαταρίας πιο πράσινη από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης

Παρόλα αυτά η ηλεκτροκίνηση παραμένει κατά πολύ λιγότερο ρυπογόνα κατά την διάρκεια ζωής ενός EV, ιδιαίτερα αν η επαναφόρτιση γίνεται από ανανεώσιμες πηγές. Σε γενικές γραμμές οι συνολικές εκπομπές ρύπων κατά τον κύκλο ζωής τους είναι 30–70% χαμηλότερες από τα οχήματα βενζίνης, ανάλογα με το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό που θα είχε πολύ μεγαλύτερη επίπτωση θα ήταν η ανακύκλωση των μπαταριών. Οι μπαταρίες μπορούν να διαρκέσουν 8-15 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση.

Προς το παρόν, λιγότερο από το 5% των μπαταριών ιόντων λιθίου  νακυκλώνεται πλήρως, αν και αυτό βελτιώνεται. Ανάμεσα στις προκλήσεις ανακύκλωσης είναι η τεχνική πολυπλοκότητα, το υψηλό κόστος και οι κίνδυνοι ασφαλείας (πυρκαγιές).

Οι χρήσεις «δεύτερης ζωής» (π.χ., σταθερή αποθήκευση ενέργειας) μπορούν να επεκτείνουν τη χρησιμότητα της μπαταρίας πριν χρειαστεί να ανακυκλωθούν.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Markets
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League

Γεμάτο το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα (16/8). Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού μ αντίπαλο την Ίντερ αλλά και τα ματς της Premier League.

Σύνταξη
Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου
Υπουργείο Εργασίας 16.08.25

Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστοποίησε τις καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και της ημερομηνίες για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)

Συγκλονιστική στιγμή στο Άνφιλντ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να λυγίζει συναισθηματικά μπροστά στα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Το θαύμα της ζωής» – Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες
Στη Θεσσαλία 16.08.25

«Το θαύμα της ζωής» - Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες

Η μικρή μαχήτρια επέστρεψε στο «πρώτο της σπίτι», το ιδιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλία, όπου είχε βρει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και διαρκή αγώνα από τους γιατρούς για να κρατηθεί στη ζωή

Σύνταξη
Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 16.08.25

Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s
Οικονομικές Ειδήσεις 16.08.25

Κομβικός ο Σεπτέμβριος για την ελληνική οικονομία – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Όλο και υψηλότερα στην επενδυτική κλίμακα του «Β» στοχεύει πλέον η Ελλάδα αναφορικά με τις αξιολογήσεις της από τους διεθνείς οίκους, με τον Σεπτέμβριο να προμηνύεται ως ένας κομβικός μήνας για την ελληνική οικονομία, καθώς η αγορά αναμένει δύο σημαντικές αξιολογήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν το στίγμα της πορείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές […]

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα
Πολιτική Γραμματεία 16.08.25

Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα

Πώς επηρεάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το πολιτικό σύστημα; Το in συνομίλησε με τον πολιτικούς επιστήμονες Λευτέρη Κουσούλη και τον Ηλία Τσαουσάκη, για το «αποτύπωμα» της πολύκροτης υπόθεσης στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο