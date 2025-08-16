newspaper
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 21:18
Φωτιά σε πτήση από Κέρκυρα με 250 επιβάτες - Προσγειώθηκε Ιταλία (βίντεο)
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εκστρατεία κατά της παράνομης παραγωγής φοινικελαίου στην Ινδονησία
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025 | 21:05

Εκστρατεία κατά της παράνομης παραγωγής φοινικελαίου στην Ινδονησία

Ερευνα αποκάλυψε ότι φυτείες φοινικιών στην Ινδονησία σε έκταση 3,7 εκατομμυρίων εκταρίων (όσο η έκταση της Ελβετίας) λειτουργούσαν κατά παράβαση του νόμου,

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Η Ινδονησία θα λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, μετά από έρευνα που αποκάλυψε ότι φυτείες φοινικιών σε έκταση 3,7 εκατομμυρίων εκταρίων (14.300 τετραγωνικών μιλίων) λειτουργούσαν κατά παράβαση του νόμου, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της χώρας Πραμπόβο Σουμπιάντο.
Η έκταση αυτή είναι σχεδόν ίση με το μέγεθος της Ελβετίας.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας  πρόσθεσε ότι συνολικά 5 εκατομμύρια εκτάρια φυτειών φοινικιάς βρίσκονται υπό εξέταση για λειτουργία σε προστατευόμενες δασικές περιοχές, μη αναφορά του πραγματικού τους μεγέθους ή μη ανταπόκριση σε κλήσεις από ελεγκτές.

Έκανε αυτά τα σχόλια στην πρώτη του ομιλία για την κατάσταση της χώρας, την οποία παρέδωσε καθώς η χώρα – ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας φοινικέλαιου στον κόσμο – γιορτάζει τα 80 χρόνια ανεξαρτησίας της αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Πραμπόβο  κέρδισε τις προεδρικές εκλογές πέρυσι και ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο.

«Θα διασφαλίσουμε ότι ο λαός της Ινδονησίας δεν θα πέσει θύμα της άπληστης οικονομίας», δήλωσε ο Πραμπόβο Σουμπιάντο μιλώντας στο κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κατασχέσει 3,1 εκατομμύρια εκτάρια παράνομων φυτειών φοινικέλαιου με τη βοήθεια του στρατού.

Παράνομες εξορύξεις

«Χρησιμοποιήσαμε τον στρατό για να συνοδεύσει τις ομάδες που κατέλαβαν τις φυτείες, επειδή συχνά υπάρχει αντίσταση», είπε. Οι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχία για τον αυξανόμενο ρόλο του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας υπό τον Πραμπόβο Σουμπιάντο, αναφέρει το Reuters.

Στην ομιλία του, ο Ινδονήσιος πρόεδρος  και πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων γνωστός για τις επιθετικές επιχειρησιακές τακτικές του, προειδοποίησε επίσης ότι το κράτος θα μπορούσε να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία εταιρειών που «χειραγωγούν και παραβιάζουν» τους νόμους της Ινδονησίας.

Είπε ότι η κυβέρνησή του σχεδίαζε επίσης να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της εξόρυξης, προσθέτοντας ότι οι αρχές είχαν λάβει αναφορές για 1.063 παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρο το τεράστιο, πλούσιο σε ορυκτά αρχιπέλαγος.

Δεν διευκρίνισε τον τύπο των ορυχείων ή τα προϊόντα που εξάγουν.

Ο επικεφαλής της Ινδονησιακής Ένωσης Φοινικελαίου (GAPKI) Εντι Μαρτόνο αμφισβήτησε την πηγή των στοιχείων του Πραμπόβο και είπε ότι η οργάνωσή του δεν είχε ερωτηθεί σχετικά με τον αριθμό των 5 εκατομμυρίων εκταρίων.

Σχετικά με τα 3,7 εκατομμύρια εκτάρια φυτειών που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν παράνομα, είπε ότι ζητήθηκε από τις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς που τις διαχειρίζονται να διευκρινίσουν το καθεστώς τους και ότι ορισμένες από αυτές διαθέτουν άδειες, όπως παραχωρήσεις χρήσης γης και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας.

«Αυτό θα δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα διεθνώς, υποδηλώνοντας ότι το ινδονησιακό φοινικέλαιο καταπατά τα δάση», είπε.

Η Ινδονησία είναι επίσης ο μεγαλύτερος παραγωγός νικελίου στον κόσμο και σημαντικός παραγωγός θερμικού άνθρακα, κασσίτερου και χαλκού.

Ο Πραμπόβο πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα κατά των επιχειρήσεων που διαπιστώνεται ότι συσσωρεύουν και εκμεταλλεύονται βασικά εμπορεύματα στην Ινδονησία.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων
Διεθνής Οικονομία 16.08.25

Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων

Μπορεί τελικά η ηλεκτροκίνηση με μπαταρίες να είναι λιγότερο ρυπογόνα από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά όχι στον βαθμό που αναφέρεται συνήθως άκριτα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αντάλλαξε δώρα με την Ίντερ, στο πλαίσιο της σπουδαίας φιλικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»
«Εδαφική ακεραιότητα» 16.08.25

Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»

Εν όψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητιούνται παρουσία της Ουκρανίας.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το μεγάλο φιλικό ματς Μπολόνια – ΟΦΗ. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ο Σεμένιο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπόρνμουθ με τη Λίβερπουλ

Σύνταξη
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 16.08.25

Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο

Το αεροπλάνο απογειώθηκε με προορισμό το Ντίσελντορφ και μετά από λίγη ώρα έπιασε φωτιά ο ένας από τους δύο κινητήρες - Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίντεζι της Ιταλίας

Σύνταξη
Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»
«Η αλήθεια απελευθερώνει» 16.08.25

Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»

«Η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων», υποστηρίζει ο Άκης Σκέρτσος, με τον Κώστα Τσουκαλά να του απαντά πως «νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση»

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός

LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 τη σπουδαία φιλική αναμέτρηση Ίντερ – Ολυμπιακός. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος

LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη σπουδαία φιλική αναμέτρηση της Λάτσιο με τον Ατρόμητο. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς
Αιχμές και δυσαρέσκεια 16.08.25

Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Τι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει την προέλαση. Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον συναντά ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική
Θεσσαλονίκη 16.08.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσε μάχη για να σώσουν τους εγκλωβισμένους και να μην επεκταθεί η φωτιά στην πολυκατοικία - Το διαμέρισμα στην Καλαμαριά κάηκε ολοσχερώς

Σύνταξη
Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο
SARS-CoV-2 16.08.25

Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο

Τα ενημερωμένα εμβόλια κατά του κορονοϊού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου - και τα άτομα που δεν θεωρούνται υψηλού κινδύνου μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο