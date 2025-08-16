Εκστρατεία κατά της παράνομης παραγωγής φοινικελαίου στην Ινδονησία

Η Ινδονησία θα λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, μετά από έρευνα που αποκάλυψε ότι φυτείες φοινικιών σε έκταση 3,7 εκατομμυρίων εκταρίων (14.300 τετραγωνικών μιλίων) λειτουργούσαν κατά παράβαση του νόμου, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της χώρας Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Η έκταση αυτή είναι σχεδόν ίση με το μέγεθος της Ελβετίας.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας πρόσθεσε ότι συνολικά 5 εκατομμύρια εκτάρια φυτειών φοινικιάς βρίσκονται υπό εξέταση για λειτουργία σε προστατευόμενες δασικές περιοχές, μη αναφορά του πραγματικού τους μεγέθους ή μη ανταπόκριση σε κλήσεις από ελεγκτές.

Έκανε αυτά τα σχόλια στην πρώτη του ομιλία για την κατάσταση της χώρας, την οποία παρέδωσε καθώς η χώρα – ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας φοινικέλαιου στον κόσμο – γιορτάζει τα 80 χρόνια ανεξαρτησίας της αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Πραμπόβο κέρδισε τις προεδρικές εκλογές πέρυσι και ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο.

«Θα διασφαλίσουμε ότι ο λαός της Ινδονησίας δεν θα πέσει θύμα της άπληστης οικονομίας», δήλωσε ο Πραμπόβο Σουμπιάντο μιλώντας στο κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κατασχέσει 3,1 εκατομμύρια εκτάρια παράνομων φυτειών φοινικέλαιου με τη βοήθεια του στρατού.

Παράνομες εξορύξεις

«Χρησιμοποιήσαμε τον στρατό για να συνοδεύσει τις ομάδες που κατέλαβαν τις φυτείες, επειδή συχνά υπάρχει αντίσταση», είπε. Οι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχία για τον αυξανόμενο ρόλο του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας υπό τον Πραμπόβο Σουμπιάντο, αναφέρει το Reuters.

Στην ομιλία του, ο Ινδονήσιος πρόεδρος και πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων γνωστός για τις επιθετικές επιχειρησιακές τακτικές του, προειδοποίησε επίσης ότι το κράτος θα μπορούσε να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία εταιρειών που «χειραγωγούν και παραβιάζουν» τους νόμους της Ινδονησίας.

Είπε ότι η κυβέρνησή του σχεδίαζε επίσης να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της εξόρυξης, προσθέτοντας ότι οι αρχές είχαν λάβει αναφορές για 1.063 παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρο το τεράστιο, πλούσιο σε ορυκτά αρχιπέλαγος.

Δεν διευκρίνισε τον τύπο των ορυχείων ή τα προϊόντα που εξάγουν.

Ο επικεφαλής της Ινδονησιακής Ένωσης Φοινικελαίου (GAPKI) Εντι Μαρτόνο αμφισβήτησε την πηγή των στοιχείων του Πραμπόβο και είπε ότι η οργάνωσή του δεν είχε ερωτηθεί σχετικά με τον αριθμό των 5 εκατομμυρίων εκταρίων.

Σχετικά με τα 3,7 εκατομμύρια εκτάρια φυτειών που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν παράνομα, είπε ότι ζητήθηκε από τις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς που τις διαχειρίζονται να διευκρινίσουν το καθεστώς τους και ότι ορισμένες από αυτές διαθέτουν άδειες, όπως παραχωρήσεις χρήσης γης και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας.

«Αυτό θα δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα διεθνώς, υποδηλώνοντας ότι το ινδονησιακό φοινικέλαιο καταπατά τα δάση», είπε.

Η Ινδονησία είναι επίσης ο μεγαλύτερος παραγωγός νικελίου στον κόσμο και σημαντικός παραγωγός θερμικού άνθρακα, κασσίτερου και χαλκού.

Ο Πραμπόβο πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα κατά των επιχειρήσεων που διαπιστώνεται ότι συσσωρεύουν και εκμεταλλεύονται βασικά εμπορεύματα στην Ινδονησία.

Πηγή: ΟΤ