sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 16:18
Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κηφισιά: Ανακοίνωσε τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ
Ποδόσφαιρο 15 Αυγούστου 2025 | 17:44

Κηφισιά: Ανακοίνωσε τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ

Ακόμη μία μεταγραφή για την Κηφισιά που απέκτησε τον Πολωνό επιθετικό, Σεμπάστιαν Μουσιόλικ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ απέκτησε η Κηφισιά. Ο 29χρονος Πολωνός επιθετικός φόρεσε τη φανέλα της Σλασκ Βρότσλαβ την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με την οποία αγωνίστηκε στα προκριματικά του UEFA Conference League.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Sebastian Karol Musiolik, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 19 Μαΐου 1996 στο Knurow της Πολωνίας, ο Sebastian Karol Musiolik ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Piast Leszczyny. Ακολούθως εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Górnik Czerwionka και της ROW 1964 Rybnik, φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα του συλλόγου.

Το 2015 πήρε μεταγραφή για την Piast Gliwice, για να ακολουθήσει ο διετής δανεισμός στην ROW 1964 Rybnik. Η επιτυχημένη διετία έφερε την αγορά των δικαιωμάτων του από την ROW 1964 Rybnik, στην οποία αγωνίστηκε γι’ ακόμη μία σεζόν, με συνολικό απολογισμό τα 16 γκολ σε 91 συμμετοχές.

Το 2018/19 και το 2019/20 φόρεσε τη φανέλα της Raków Częstochowa, ενώ το 2020/21 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Pordenone FC της Ιταλίας, με την οποία είχε 6 γκολ και 3 ασίστ σε 32 αγώνες στη Serie B.

Ακολούθως, το 2021/22 και το 2022/23 φόρεσε εκ νέου τη φανέλα της Raków Częstochowa, για να ολοκληρώσει μια γεμάτη τετραετία (σε δύο θητείες) με 18 γκολ σε 139 συμμετοχές. Κυρίως όμως, πανηγύρισε την κατάκτηση τεσσάρων (!) τίτλων αφού είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος (2022/23), του Κυπέλλου (2021/22) και του Super Cup (2021/22, 2022/23).

Tο καλοκαίρι του 2023 πήρε μεταγραφή για την Górnik Zabrze, όπου έμεινε για ένα χρόνο. Εκεί, συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχημένη πορεία της πολωνικής ομάδας σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, δεδομένου πως έκλεισε τη σεζόν με 6 γκολ και 8 ασίστ σε 36 αγώνες.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Slask Wroclaw, με την οποία συμμετείχε στα προκριματικά του UEFA Conference League (βασικός σε τέσσερις αγώνες). Συνολικά, κατέγραψε 26 συμμετοχές με 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο νέος ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς έχει υπάρξει διεθνής με την U19 και την U20 της Πολωνίας.

Ο Sebastian Karol Musiolik υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».

Headlines:
World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν
Super League 15.08.25

Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν

Ο αλαζόνας Αρντά Τουράν αγνόησε την πιθανότητα των πέναλτι και το ποδόσφαιρο τον τιμώρησε, επιβραβεύοντας τη μεθοδικότητα του Ρουί Βιτόρια και την ικανότητα του Ντραγκόβσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Europa League 15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο

Η Άρσεναλ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Ζιντσένκο και περιμένει προτάσεις ώστε να τον παραχωρήσει…

Σύνταξη
Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Europa League 15.08.25

Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Άπαντες στον Παναθηναϊκό πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να γίνεται ένα με τους παίκτες και τους οπαδούς των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Δεν σταματούν 15.08.25

Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα

Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97

Σύνταξη
Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων
Λειψυδρία 15.08.25

Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων

Άλλα μέρη της Σουηδίας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην Στοκχόλμη

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One
«Υψηλό διακύβευμα!!!» 15.08.25

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι

Σύνταξη
ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη
Κίνδυνος εκτοπισμού 15.08.25

ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς την κατασκευή οικισμού εποίκων, ώστε να «θάψει» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Σύνταξη
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Κόσμος 15.08.25

Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Ισπανικές και μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, για την επιτυχή κατάσχεση πλοίου και παράνομου φορτίου δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Σύνταξη
Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία
Γίνονται έρευνες 15.08.25

Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ορεμπρό στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Σύνταξη
Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Στατιστικές 15.08.25

Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η αναφορά στο 46% των Ελλήνων που δεν έχει χρήματα για μια εβδομάδα διακοπές, είναι «κοπτοραπτική». Μόνο που τα στοιχεία που επικαλείται, είναι επίσης επιλεκτικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας
Κατάνυξη 15.08.25

Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας

Τάματα, προσευχές, λιτανείες, αλλά και επιταφίους και πανηγύρια έχει η σημερινή μέρα. Ο Δεκαπενταύγουστος έχει χαρακτηριστεί και το Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς τιμάται ο θάνατος της Παναγίας.

Σύνταξη
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Επενδυτικές κινήσεις 15.08.25

Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την απομάκρυνση του CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον για «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο