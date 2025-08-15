Αντίστροφη μέτρηση για τον Προσωπικό Αριθμό – Ποια προθεσμία εκπνέει
Από τις 5 Σεπτεμβρίου, ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον Προσωπικό Αριθμό, καθώς στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 θα ξεκινήσει η αυτόματη απόδοσή του σε όσους πολίτες δεν έχουν μεριμνήσει να τον εκδώσουν.
Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ο νέος, μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης που αντικαθιστά σταδιακά τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας.
Ήδη, αναγράφεται στις νέες ταυτότητες (πίσω όψη) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet. Από τις 29 Ιουνίου 2025, η ύπαρξή του είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου η διαδικασία βρίσκεται σε εκκρεμότητα χωρίς υπαιτιότητα του πολίτη.
Αρχικά, ο Προσωπικός Αριθμός θα χρησιμοποιείται κυρίως σε συναλλαγές με το Δημόσιο, αλλά σταδιακά θα ενσωματωθεί και σε ιδιωτικές συναλλαγές, π.χ. με τράπεζες ή ασφαλιστικές, καταργώντας την ανάγκη για πολλαπλούς αριθμούς.
Δομή και χαρακτηριστικά
Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 ψηφία:
• 3 αλφαριθμητικά στοιχεία (τα 2 τα επιλέγει ο πολίτης, το 3ο είναι ψηφίο ελέγχου)
• Τον ΑΦΜ του πολίτη
Ο αριθμός είναι μόνιμος και δεν αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ανεξαρτήτως αλλαγών ταυτότητας, κατοικίας ή άλλων στοιχείων.
Διαδικασία έκδοσης μέσω myInfo
Απαιτούνται κωδικοί Taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
Τα βήματα περιλαμβάνουν:
• Είσοδο στην εφαρμογή με Taxisnet
• Διπλή ταυτοποίηση (OTP)
• Επισκόπηση στοιχείων από τα κρατικά μητρώα
• Επιβεβαίωση ή αίτημα διόρθωσης
• Αυτόματο συγχρονισμό και έκδοση Π.Α.
• Μέχρι σήμερα, πάνω από 2 εκατ. πολίτες έχουν δει διορθώσεις στα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας αυτής.
Ειδικές περιπτώσεις
• Ανήλικοι: Έκδοση από γονέα/κηδεμόνα (myInfo ή ΚΕΠ)
• Πολίτες χωρίς Taxisnet ή κινητό: Έκδοση σε ΚΕΠ ή προξενεία
• Δικαστικοί συμπαραστάτες: Έκδοση με παρουσία και δικαστική πράξη
