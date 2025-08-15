Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά

Η τουριστική περίοδος φέρνει ζωή, εισόδημα και προβολή στα νησιά της Ελλάδας – αλλά μαζί της φέρνει κάθε χρόνο και μια παλιά, γνώριμη πληγή: την υποστελέχωση των αστυνομικών τμημάτων.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν είναι απλώς εποχικό, αλλά διαρθρωτικό. Παρά την εκρηκτική άνοδο στις αφίξεις τουριστών, οι διαθέσιμοι αστυνομικοί ούτε επαρκούν αριθμητικά, ούτε μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στην Κέρκυρα, η εικόνα είναι ενδεικτική του προβλήματος.

Ο πρόεδρος της τοπικής Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νικόλαος Μποζίκης, περιγράφει μια δύναμη αποδεκατισμένη – με 30% λιγότερο προσωπικό από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις. Και όλα αυτά σε ένα νησί που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες, χωρίς τη δυνατότητα άμεσης ενίσχυσης από γειτονικούς νομούς, όπως συμβαίνει στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Σε τουριστικά «καυτά σημεία» όπως ο Κάβος, η Λευκίμμη και η Παλαιοκαστρίτσα, η αστυνομική παρουσία είναι ελάχιστη ή και ανύπαρκτη, αφήνοντας ακάλυπτες ακόμη και βασικές ανάγκες – από την κυκλοφοριακή ρύθμιση έως την ασφάλεια των πολιτών και επισκεπτών. Ούτε η Κρήτη αποτελεί εξαίρεση.

Ασφυκτική πίεση

Στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Πικράκης, μιλάει για ασφυκτική πίεση τους θερινούς μήνες, την οποία το υπάρχον δυναμικό δεν μπορεί να απορροφήσει.

Οι αποσπάσεις δόκιμων αστυφυλάκων, συνήθως χωρίς εμπειρία, δεν καλύπτουν τις ανάγκες – και μάλιστα αποδυναμώνουν άλλες υπηρεσίες. Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό του μόνιμου προσωπικού είναι πλέον γερασμένο, μειώνοντας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε περιστατικά. Οι ελλείψεις εντοπίζονται όχι μόνο σε προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή, ενώ υπάρχουν αναφορές για περιοχές με ελάχιστη ή μηδενική κάλυψη περιπολιών, ακόμη και κατά τις ώρες αιχμής.

Παράλληλα, στη Ζάκυνθο η κατάσταση είναι ακόμα πιο οριακή. Σύμφωνα με ψήφισμα της τοπικής Ενωσης (Μάρτιος 2025), το καλοκαίρι η αναλογία αστυνομικών προς πληθυσμό φτάνει στο 1/1.600, με μόλις 120 αστυνομικούς σε ενεργή δύναμη. Το νησί συγκαταλέγεται στους πιο εγκληματογόνους νομούς, με περιστατικά βαριάς εγκληματικότητας. Παρά τις στοχευμένες συλλήψεις το 2024, η πρόληψη παραμένει ανεπαρκής. Οι αστυνομικοί εκτελούν πολλαπλά καθήκοντα, πολλές φορές χωρίς νομική κάλυψη.

Η Ενωση, όπως τονίζει ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, ζητεί άμεση ενίσχυση, διπλασιασμό οργανικών θέσεων και λειτουργική αναδιάρθρωση. Μύκονος, Σαντορίνη και Μήλος βρίσκονται σε αντίστοιχη ή και χειρότερη κατάσταση, με τις καλυμμένες οργανικές θέσεις να μην ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις το 50%.

Η αστυνόμευση θυμίζει «μπαλώματα»: προσωρινές αποσπάσεις και νεοεισερχόμενοι χωρίς προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες. Παράλληλα, η έλλειψη στέγασης και τα απλησίαστα ενοίκια λειτουργούν αποτρεπτικά για τη μετάθεση μόνιμου προσωπικού. Οι αστυνομικοί καλούνται να υπηρετήσουν σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης χωρίς να τους προσφέρονται κρατικά καταλύματα ή ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα. Η εγκληματικότητα, αν και σε εθνικό επίπεδο παραμένει χαμηλή (σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και δείκτες όπως το Numbeo), παρουσιάζει αυξητική τάση στα νησιά τους θερινούς μήνες. Το καλοκαίρι του 2024, στοχευμένες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε Μύκονο, Πάρο και Ζάκυνθο οδήγησαν σε 18 συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών και άλλες παραβάσεις.

Στη Μύκονο μόνο, πραγματοποιήθηκαν 240 σωματικοί έλεγχοι και 140 έλεγχοι οχημάτων, με 30 καταγεγραμμένες παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως μέθη, επεισόδια και επικίνδυνη οδήγηση. Παρά τη μεγάλη τουριστική πίεση, η αστυνομική παρουσία στη Μύκονο παραμένει οριακή. Τον Φεβρουάριο του 2025, εστάλησαν 120 δόκιμοι αστυνομικοί στο νησί, στο πλαίσιο εποχικής ενίσχυσης από συνολικά 448 νεοεισερχόμενους. Ωστόσο, πρόκειται για προσωρινή λύση – και όχι για κάλυψη των οργανικών θέσεων ή ενίσχυση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Αστυνομικοί από διάφορα νησιά αναφέρουν επαναλαμβανόμενες κλοπές από οργανωμένες ομάδες, με σχεδόν «επαγγελματική» δράση. Η απουσία αυστηρών ποινικών συνεπειών δημιουργεί κλίμα ατιμωρησίας, ενώ σε περιοχές με νεανικό τουρισμό – όπως ο Κάβος στην Κέρκυρα ή η Ιος – η καθημερινότητα περιλαμβάνει μέθη, επεισόδια, χρήση ουσιών και φαινόμενα που δοκιμάζουν τη δημόσια τάξη.

Φθαρμένα περιπολικά

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό. Στην Κέρκυρα δεν υπάρχει διαθέσιμο όχημα μεταγωγών κρατουμένων, καθώς το μοναδικό σχετικό όχημα μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Τα περισσότερα περιπολικά είναι παλιά και φθαρμένα, χωρίς καμία πρόβλεψη για αντικατάσταση ή συντήρηση – μια εικόνα που απέχει πολύ από αυτή που περιμένει ο τουρίστας σε έναν σύγχρονο προορισμό.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ