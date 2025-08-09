Η θεσμοθέτηση της «visa express at the gate» για τους Τούρκους επισκέπτες αποτελεί τον βασικό μοχλό πίσω από τη σημαντική αύξηση των τουριστικών ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, με τις αφίξεις το 2024 να ξεπερνούν το 1,2 εκατ. και τις εκτιμήσεις για το 2025 να προβλέπουν νέο ρεκόρ.

Το μέτρο, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διακοπών στην Τουρκία, καθιστά τα νησιά του Αιγαίου έναν εξαιρετικά ελκυστικό προορισμό, σύμφωνα με τα όσα σημειώνει έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα για την τουρκική οικονομία.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης θεωρήσεων, το οποίο επιτρέπει την παραμονή για επτά ημέρες, εφαρμόζεται από το 2024 σε δέκα νησιά, μεταξύ των οποίων η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ρόδος και η Κως, ενώ ο αριθμός τους προγραμματίζεται να αυξηθεί σε δώδεκα από το 2025.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, οι εισροές Τούρκων επισκεπτών αναμένεται να αγγίξουν το 1,4 εκατ. το επόμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί. Η θετική αυτή τάση ενισχύεται και από τη σταδιακή εξοικείωση των επισκεπτών με τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα.

Οι θαλάσσιες συνδέσεις στο Αιγαίο

Παράλληλα, η αυξημένη τουριστική κίνηση αναδεικνύει την ενδυναμωμένη παρουσία των Τούρκων ακτοπλόων στις θαλάσσιες συνδέσεις του Αιγαίου. Η Τουρκία διαθέτει ένα σημαντικά μεγαλύτερο δίκτυο υποδομών, με 67 μαρίνες και 30.000 θέσεις ελλιμενισμού, έναντι 22 μαρινών και 8.100 θέσεων της Ελλάδας. Η υπεροχή επεκτείνεται και στον στόλο των σκαφών αναψυχής, όπου η Τουρκία αριθμεί σχεδόν τριπλάσια σκάφη σε σχέση με την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ICOMIA.

Η δυναμική αυτή έχει προκαλέσει, όπως είναι φυσικό, το έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Καταγράφονται ήδη πρωτοβουλίες για συμπράξεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματικών και τουριστικών γραφείων, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, του yachting και της κρουαζιέρας.

Η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στον τουρισμό αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι τακτικές διαβουλεύσεις διευρύνονται με νέες θεματικές, όπως ο αγροτουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για βιώσιμη ανάπτυξη. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισμός αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της ελληνο-τουρκικής προσέγγισης, με οφέλη και για τις δύο οικονομίες.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2024 οι αφίξεις Ελλήνων επισκεπτών στην Τουρκία ανήλθαν σε 548.953 άτομα, έναντι 599.432 το 2023, ενώ οι αφίξεις Τούρκων επισκεπτών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 1.212.495 άτομα, έναντι 877.633 το 2023.

Πηγή ΟΤ