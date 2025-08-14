Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από το πρωί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές στην πόλη.

Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται έξι άνθρωποι που περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

«Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εντείνουν τις επιδρομές τους στη Ζεϊτούν», μια συνοικία νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους που λιμοκτονεί και έχει καταστραφεί από περισσότερους από 22 μήνες πολέμου, σύμφωνα με τον Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αυτές τις αναφορές.

«Έχουν σκοτωθεί παιδιά – Οι ισραηλινές επιδρομές έχουν ενταθεί»

«Για τέταρτη συνεχή ημέρα, η περιοχή αποτελεί στόχο στρατιωτικής επιχείρησης που έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό μαρτύρων και τραυματιών. Από την αυγή, έχουμε λάβει 28 κλήσεις από οικογένειες στη γειτονιά, με ορισμένες να μας λένε ότι παιδιά έχουν σκοτωθεί. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν λόγω των πυροβολισμών», τόνισε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Η Μαράμ Κάσκο, κάτοικος της Ζεϊτούν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Οι επιδρομές έχουν ενταθεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Ο ανιψιός μου, η σύζυγός του και τα παιδιά τους σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό».

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Αχλί στην πόλη της Γάζας και στη συνέχεια θάφτηκαν σε νεκροταφείο, κατέγραψε εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι «ενέκρινε» ένα νέο σχέδιο για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Με εντολή του στρατιωτικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο στρατός ετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, με δηλωμένο στόχο να συντρίψει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους.