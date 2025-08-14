Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Με τη μισή χώρα να κατακαίγεται από τον πύρινο εφιάλτη, το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» ουσιαστικά ομολογεί τη νέα αποτυχία του να αποτρέψει, για ένα ακόμα καλοκαίρι, μία καινούρια πύρινη καταστροφή.

Μία καταστροφή που έρχεται να επισφραγίσει το γεγονός ότι οι τραγωδίες και οι ανείπωτες καταστροφές που προκαλούνται από τα καιρικά φαινόμενα, δεν είναι μόνο επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο, αλλά έχουν πλέον μετατραπεί στη νέα θλιβερή κανονικότητα της 6ετούς θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Άλλωστε είναι ακόμα πολύ νωπές οι μνήμες από την περσινή πύρινη τραγωδία στην Αττική που έφτασε να εκτυλιχθεί μέσα στον αστικό ιστό.

Μεγαλόστομες υποσχέσεις

Κι ενώ είναι βέβαια ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήδη από την περίοδο που ήταν ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία υποσχόταν μεγαλόστομα ότι διαθέτει όλες τις λύσεις για την Πολιτική Προστασία, ακόμα και για τα πιο ακραία φαινόμενα φυσικών καταστροφών.

Τώρα βέβαια, μετά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους», ο πρωθυπουργός αρκείται συστηματικά να επιχειρεί να μεταθέσει τις κυβερνητικές ευθύνες στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κατακραυγή

Και όταν οι κυβερνητικές δικαιολογίες στερεύουν, επιστρατεύονται τοποθετήσεις που προκαλούν την κατακραυγή. Όπως η τελευταία της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία έφτασε να υποστηρίξει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι για την πύρινη καταστροφή φταίει η… έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες:

«Εγώ που πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Στη Γερμανία έχουν 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές και από αυτούς οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχουν 345.000 άτομα για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση αντί να φτιάχνουν νόμους που να λένε θα έχει τη στολή θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές» (MEGA).

Για να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, την οργισμένη αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών που απάντησαν πως «η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν», τονίζοντας ότι «δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική».

Εικόνα εξαφάνισης

Κατά τα λοιπά, η αδυναμία του «επιτελικού κράτους» να αποτρέψει τη νέα καταστροφή, συνοδεύεται και από τη γενικότερη εξαφάνιση και απουσία κυβερνητικών παραγόντων από δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μέχρι και χθες Τρίτη (όταν η χώρα παραδιδόταν ήδη στις φλόγες), παρέμενε στα Χανιά. Υποχρεώθηκε σήμερα Τετάρτη να επιστρέψει στην Αθήνα, αλλάζοντας το πρόγραμμά του που, μέχρι και χθες, είχε ως ημερομηνία επιστροφής την ερχόμενη Κυριακή μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Και επιχείρησε να αμβλύνει αυτή την εικόνα εξαφάνισης της κυβέρνησης με μια επίσκεψή του στο Εθνικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και μία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εκεί για τις πυρκαγιές, ενώ η επικοινωνιακή διαχείριση του μεγάρου Μαξίμου, περιλάμβανε τη διαρροή φωτογραφιών από το «war room» του Συντονιστικού Κέντρου, την ώρα που η κυβερνητική προσπάθεια για damage control κατά βάση επενδύεται, για άλλη μια φορά, στις υποσχέσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων.

Ανάρτηση

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ των λίγων δημόσιων τοποθετήσεων από στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο «γαλάζιος» βουλευτής της πληγείσας Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας θέλησε να δηλώσει, μέσω ανάρτησής του, προς «όλους τους συντοπίτες μου ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα κάνουμε τα πάντα για την ανακούφιση στήριξη και αποκατάσταση κάθε ζημιάς και κάθε απώλειας» και να προσθέσει ότι «κλιμάκια ήδη προετοιμάζονται για τους ελέγχους και τις καταγραφές, ενώ την Δευτέρα 18 Αυγούστου θα πραγματοποιήσουμε ειδική σύσκεψη συντονισμού με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων». Με την ανάρτηση αυτή πάντως να βρεθεί αντιμέτωπη με οργισμένες αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης, μεταξύ των σχολίων.

Και δεν είναι μόνο οι αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» στο ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Είναι και η συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών κατά τη διάρκεια των καταστροφών αυτών, που έχει στο παρελθόν προκαλέσει έντονα το κοινό αίσθημα και έχει πλέον εγγραφεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη της κοινωνίας.

Ενδεικτικά θυμίζουμε την περσινή αποκάλυψη του in, όπου ο τότε υφυπουργός Υποδομών, και «γαλάζιος» βουλευτής, Βασίλης Οικονόμου, απαθανατίστηκε να διασκεδάζει σε κλαμπ στη Ρόδο, ενώ οι ψηφοφόροι του στην Ανατολική Αττική έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Οι υποσχέσεις

Και βέβαια κάθε νέα αποτυχία του «επιτελικού κράτους» στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και γενικότερα των φυσικών καταστροφών, είναι ακόμα βαρύτερη εξαιτίας των όσων υποσχέθηκε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία.

Γιατί βέβαια είναι ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός που, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποσχόταν ότι έχει όλες τις λύσεις για την Πολιτική Προστασία στο τσεπάκι του, ακόμα και για τα πιο ακραία φαινόμενα φυσικών καταστροφών που βρίσκονται ακόμα και «έξω από τη σφαίρα του εφικτού».

Οι δηλώσεις στο Περιστέρι

Ειδικότερα, στις 10.12.2017 σε προσυνεδριακή ημερίδα της Ν.Δ. για το περιβάλλον στο Περιστέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε ότι «είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετά βεβαιότητας σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε».

Μάλιστα, επικαλούμενος λόγια του «πολύ καλού φίλου» του, Κωστή Συνολάκη, έλεγε ότι «η φυσική καταστροφή για την οποία πρέπει να σχεδιάσουμε είναι αυτή που ενδεχομένως δεν έχει γίνει ποτέ. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν περιμένουμε, αυτό το οποίο είναι έξω από τη σφαίρα του εφικτού και του λογικού. Να σκεφτούμε, δηλαδή, έξω από το κουτί για ενδεχόμενες καταστροφές, οι οποίες, αν, ο μη γένοιτο, συμβούν σήμερα -λυπάμαι που θα το πω- θα μας πιάσουν τελείως απροετοίμαστους. Κι αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ».

Ο «υπεράνθρωπος»

Αλλά και μετά την τραγωδία στο Μάτι, την οποία ο Κυρ. Μητσοτάκης κατά κόρον εκμεταλλεύτηκε πολιτικά προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός, έδινε τις πιο κατηγορηματικές υποσχέσεις για την Πολιτική Προστασία. Για την οποία, πάντως, το σχέδιό του, όπως το είχε περιγράψει, ήταν ουσιαστικά να δώσει τα κλειδιά σε κάποιον «υπεράνθρωπο» που θα λύσει ως διά μαγείας όλα τα προβλήματα.

Συγκεκριμένα στην ειδική συνέντευξη Τύπου που είχε διοργανώσει στις 31.7.2018, ο κ. Μητσοτάκης «εγγυόταν» ότι θα βάλει τους «πιο κατάλληλους ανθρώπους» στις «κρίσιμες θέσεις», ότι ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας «ως μονοπρόσωπο όργανο, ειδικά την ώρα της κρίσης, θα παίρνει ο ίδιος αποφάσεις» και θα «είναι πάνω από υπουργούς και πάνω από τον πρωθυπουργό» και «εγγυόταν» επίσης ότι θα εφαρμόσει «άμεσα ένα συγκροτημένο σχέδιο».

Βέβαια το πόσο «συγκροτημένο» ήταν το σχέδιο αυτό, το είδαμε τόσο με τις αλλεπάλληλες αλλαγές από τον πρωθυπουργό στη δομή και στα πρόσωπα της Πολιτικής Προστασίας από το 2019 και μετά, όσο και με τις συνεχιζόμενες παταγώδεις αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Την ώρα που η νέα τέτοια αποτυχία αποτροπής της πύρινης καταστροφής, έρχεται να προστεθεί στους κλυδωνισμούς που ήδη έχει υποστεί η κυβέρνηση από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των Τεμπών, με το αρνητικό κλίμα σε βάρος της να διογκώνεται.