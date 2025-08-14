newspaper
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική 14 Αυγούστου 2025 | 06:00

Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Βαραίνει το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση. Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» να αποτρέψει τις καταστροφές. Η γενικότερη εικόνα εξαφάνισης κυβερνητικών στελεχών και οι δηλώσεις που προκαλούν κατακραυγή. Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείχτηκαν κενό γράμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Με τη μισή χώρα να κατακαίγεται από τον πύρινο εφιάλτη, το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» ουσιαστικά ομολογεί τη νέα αποτυχία του να αποτρέψει, για ένα ακόμα καλοκαίρι, μία καινούρια πύρινη καταστροφή.

Μία καταστροφή που έρχεται να επισφραγίσει το γεγονός ότι οι τραγωδίες και οι ανείπωτες καταστροφές που προκαλούνται από τα καιρικά φαινόμενα, δεν είναι μόνο επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο, αλλά έχουν πλέον μετατραπεί στη νέα θλιβερή κανονικότητα της 6ετούς θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Άλλωστε είναι ακόμα πολύ νωπές οι μνήμες από την περσινή πύρινη τραγωδία στην Αττική που έφτασε να εκτυλιχθεί μέσα στον αστικό ιστό.

Μεγαλόστομες υποσχέσεις

Κι ενώ είναι βέβαια ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήδη από την περίοδο που ήταν ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία υποσχόταν μεγαλόστομα ότι διαθέτει όλες τις λύσεις για την Πολιτική Προστασία, ακόμα και για τα πιο ακραία φαινόμενα φυσικών καταστροφών.

Τώρα βέβαια, μετά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους», ο πρωθυπουργός αρκείται συστηματικά να επιχειρεί να μεταθέσει τις κυβερνητικές ευθύνες στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κατακραυγή

Και όταν οι κυβερνητικές δικαιολογίες στερεύουν, επιστρατεύονται τοποθετήσεις που προκαλούν την κατακραυγή. Όπως η τελευταία της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία έφτασε να υποστηρίξει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι για την πύρινη καταστροφή φταίει η… έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες:

«Εγώ που πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Στη Γερμανία έχουν 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές και από αυτούς οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχουν 345.000 άτομα για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση αντί να φτιάχνουν νόμους που να λένε θα έχει τη στολή θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές» (MEGA).

Για να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, την οργισμένη αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών που απάντησαν πως «η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν», τονίζοντας ότι «δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική».

Εικόνα εξαφάνισης

Κατά τα λοιπά, η αδυναμία του «επιτελικού κράτους» να αποτρέψει τη νέα καταστροφή, συνοδεύεται και από τη γενικότερη εξαφάνιση και απουσία κυβερνητικών παραγόντων από δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μέχρι και χθες Τρίτη (όταν η χώρα παραδιδόταν ήδη στις φλόγες), παρέμενε στα Χανιά. Υποχρεώθηκε σήμερα Τετάρτη να επιστρέψει στην Αθήνα, αλλάζοντας το πρόγραμμά του που, μέχρι και χθες, είχε ως ημερομηνία επιστροφής την ερχόμενη Κυριακή μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Και επιχείρησε να αμβλύνει αυτή την εικόνα εξαφάνισης της κυβέρνησης με μια επίσκεψή του στο Εθνικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και μία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εκεί για τις πυρκαγιές, ενώ η επικοινωνιακή διαχείριση του μεγάρου Μαξίμου, περιλάμβανε τη διαρροή φωτογραφιών από το «war room» του Συντονιστικού Κέντρου, την ώρα που η κυβερνητική προσπάθεια για damage control κατά βάση επενδύεται, για άλλη μια φορά, στις υποσχέσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων.

Ανάρτηση

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ των λίγων δημόσιων τοποθετήσεων από στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο «γαλάζιος» βουλευτής της πληγείσας Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας θέλησε να δηλώσει, μέσω ανάρτησής του, προς «όλους τους συντοπίτες μου ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα κάνουμε τα πάντα για την ανακούφιση στήριξη και αποκατάσταση κάθε ζημιάς και κάθε απώλειας» και να προσθέσει ότι «κλιμάκια ήδη προετοιμάζονται για τους ελέγχους και τις καταγραφές, ενώ την Δευτέρα 18 Αυγούστου θα πραγματοποιήσουμε ειδική σύσκεψη συντονισμού με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων». Με την ανάρτηση αυτή πάντως να βρεθεί αντιμέτωπη με οργισμένες αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης, μεταξύ των σχολίων.

Και δεν είναι μόνο οι αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» στο ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Είναι και η συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών κατά τη διάρκεια των καταστροφών αυτών, που έχει στο παρελθόν προκαλέσει έντονα το κοινό αίσθημα και έχει πλέον εγγραφεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη της κοινωνίας.

Ενδεικτικά θυμίζουμε την περσινή αποκάλυψη του in, όπου ο τότε υφυπουργός Υποδομών, και «γαλάζιος» βουλευτής, Βασίλης Οικονόμου, απαθανατίστηκε να διασκεδάζει σε κλαμπ στη Ρόδο, ενώ οι ψηφοφόροι του στην Ανατολική Αττική έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Οι υποσχέσεις

Και βέβαια κάθε νέα αποτυχία του «επιτελικού κράτους» στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και γενικότερα των φυσικών καταστροφών, είναι ακόμα βαρύτερη εξαιτίας των όσων υποσχέθηκε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία.

Γιατί βέβαια είναι ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός που, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποσχόταν ότι έχει όλες τις λύσεις για την Πολιτική Προστασία στο τσεπάκι του, ακόμα και για τα πιο ακραία φαινόμενα φυσικών καταστροφών που βρίσκονται ακόμα και «έξω από τη σφαίρα του εφικτού».

Οι δηλώσεις στο Περιστέρι

Ειδικότερα, στις 10.12.2017 σε προσυνεδριακή ημερίδα της Ν.Δ. για το περιβάλλον στο Περιστέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε ότι «είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετά βεβαιότητας σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε».

Μάλιστα, επικαλούμενος λόγια του «πολύ καλού φίλου» του, Κωστή Συνολάκη, έλεγε ότι «η φυσική καταστροφή για την οποία πρέπει να σχεδιάσουμε είναι αυτή που ενδεχομένως δεν έχει γίνει ποτέ. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν περιμένουμε, αυτό το οποίο είναι έξω από τη σφαίρα του εφικτού και του λογικού. Να σκεφτούμε, δηλαδή, έξω από το κουτί για ενδεχόμενες καταστροφές, οι οποίες, αν, ο μη γένοιτο, συμβούν σήμερα -λυπάμαι που θα το πω- θα μας πιάσουν τελείως απροετοίμαστους. Κι αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ».

Ο «υπεράνθρωπος»

Αλλά και μετά την τραγωδία στο Μάτι, την οποία ο Κυρ. Μητσοτάκης κατά κόρον εκμεταλλεύτηκε πολιτικά προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός, έδινε τις πιο κατηγορηματικές υποσχέσεις για την Πολιτική Προστασία. Για την οποία, πάντως, το σχέδιό του, όπως το είχε περιγράψει, ήταν ουσιαστικά να δώσει τα κλειδιά σε κάποιον «υπεράνθρωπο» που θα λύσει ως διά μαγείας όλα τα προβλήματα.

Συγκεκριμένα στην ειδική συνέντευξη Τύπου που είχε διοργανώσει στις 31.7.2018, ο κ. Μητσοτάκης «εγγυόταν» ότι θα βάλει τους «πιο κατάλληλους ανθρώπους» στις «κρίσιμες θέσεις», ότι ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας «ως μονοπρόσωπο όργανο, ειδικά την ώρα της κρίσης, θα παίρνει ο ίδιος αποφάσεις» και θα «είναι πάνω από υπουργούς και πάνω από τον πρωθυπουργό» και «εγγυόταν» επίσης ότι θα εφαρμόσει «άμεσα ένα συγκροτημένο σχέδιο».

Βέβαια το πόσο «συγκροτημένο» ήταν το σχέδιο αυτό, το είδαμε τόσο με τις αλλεπάλληλες αλλαγές από τον πρωθυπουργό στη δομή και στα πρόσωπα της Πολιτικής Προστασίας από το 2019 και μετά, όσο και με τις συνεχιζόμενες παταγώδεις αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Την ώρα που η νέα τέτοια αποτυχία αποτροπής της πύρινης καταστροφής, έρχεται να προστεθεί στους κλυδωνισμούς που ήδη έχει υποστεί η κυβέρνηση από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των Τεμπών, με το αρνητικό κλίμα σε βάρος της να διογκώνεται.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Business
Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα
Πολιτική Γραμματεία 14.08.25

Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα

Κάναμε ένα πρώτο οδοιποιρικό απ' τα Βραχνέϊκα έως την Κάτω Αχαγιά και από εκεί στον Άνω Αλισσό, και την Καμενίτσα, χωριά που άγγιξαν οι φλόγες. Τι λένε οι κάτοικοι και πως έσπασε σε τρία μέτωπα η φωτιά που ξεκίνησε απ' τη ΒΙΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας
Καραμανδάνειο 13.08.25

Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας

«Το επιλεκτικά 'ανίκανο' κράτος, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις, σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής», λέει ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση
Στην πυρόπληκτη Αχαΐα 13.08.25

Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση

«Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο
Από την Πάτρα 13.08.25

Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο

«Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα

Σύνταξη
Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»
«Όλα στο φως» 13.08.25

Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και στη χώρα, ζητά η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής
Πυρκαγιές 13.08.25

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής

«Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

