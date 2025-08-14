Νεκροί ηλικιωμένοι λουόμενοι σε Παλαιό Φάληρο και Όρμο Παναγιάς
Ένας 86χρονος και μια γυναίκα περίπου 70 ετών εντοπίστηκαν νεκροί σε παραλίες στο Παλαιό Φάληρο, στην Αττική, και στον Όρμο Παναγιάς, στη Χαλκιδική
Δύο ηλικιωμένοι λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους χθες, Τετάρτη 13 Αυγούστου, σε παραλίες στο Παλαιό Φάληρο, στην Αττική, και στον Όρμο Παναγιάς, στη Χαλκιδική.
Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς ότι ένας 86χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Γυαλάκι – Πυργαδάκια. Ο 86χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς που διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Περίπου 70 ετών η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή στο Παλαιό Φάληρο
Ακόμη, βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, για τον εντοπισμό μιας γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, χωρίς τις αισθήσεις της, στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Παλαιού Φαλήρου. Η γυναίκα ήταν ηλικίας περίπου 70 ετών και φορούσε κόκκινο ολόσωμο κολυμβητικό ένδυμα.
Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, στην Αττική,, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή του Φλοίσβου, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
