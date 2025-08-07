Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε 44χρονος λουόμενος στους Νέους Πόρους
Στον 44χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
- Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου
- Μυστήριο με την 59χρονη Βρετανίδα που αγνοείται - Η τελευταία φωτογραφία της πριν εξαφανιστεί
- Ισχυρό πλήγμα από τον ΝΟΚ στην οικοδομή – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, χθες το πρωί, από την παραλία «Νέοι Πόροι» Πιερίας, 44χρονος Σέρβος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 44χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
- Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία
- Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
- Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία – Το λίθιο ως «κλειδί»
- ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
- Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
- Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις