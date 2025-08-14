Τη συμπαράστασή του και την αλληλεγγύη του εξέφρασε στους Έλληνες ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα, Yussef Dorkhom, για τις καταστροφικές φωτιές που πλήττουν τη χώρα.

Σε ανάρτησή του ανέφερε:

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εικόνες των πυρκαγιών που εξαπλώνονται στην Πάτρα, τη Χίο, την Πρέβεζα, τα Ιωάννινα και τη Ζάκυνθο, καθώς και άλλες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα.

Η Παλαιστίνη στέκεται αλληλέγγυα στους Έλληνες αδελφούς και αδελφές μας και είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε δυνατό μέσο για να ξεπεράσει η Ελλάδα αυτές τις τραγικές πυρκαγιές.

Χαιρετίζουμε τους γενναίους και ηρωικούς πυροσβέστες και εθελοντές που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν και να σώσουν ζωές και περιουσίες».

Μήνυμα και από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας

Μήνυμα συμπαράστασης απηύθυνε και η παλαιστινιακή παροικία Ελλάδας:

«Αγαπητοί μας φίλοι, βλέπουμε με πόνο τις φλόγες να καταστρέφουν την πανέμορφη πατρίδα μας/σας. Καίγεται το πράσινο, περιουσίες, ζώα, καίγονται σπίτια… κι εμείς νιώθουμε πως μια σπίθα από εσάς φέρνει πόνο και σε εμάς. Είμαστε μαζί σας με κάθε προσευχή και κάθε σκέψη, και ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας: να σβήσουν γρήγορα οι φωτιές, να σωθεί η γη, να αναπνεύσει ξανά».