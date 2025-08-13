Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.

Οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ

Τις πέντε βασικές αρχές για την Ουκρανία παρουσίασε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της βιντεοδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησης του τελευταίου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή 15 Αυγούστου:

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι.

»Θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα.

»Η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση.

»Απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν.

»Οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής, η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας».

Σύμφωνα με τον κ. Μερτς, εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να «αυξήσουν την πίεση».

Επιπλέον, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι μετά την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερώσει πρώτα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατόπιν την Ευρωπαϊκή Ένωση.