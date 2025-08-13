newspaper
Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

Κύπρος – Βρετανία: Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα Κατεχόμενα
Επικαιρότητα 13 Αυγούστου 2025

Κύπρος – Βρετανία: Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα Κατεχόμενα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση, και καταδίκασε τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα.

Σύνταξη
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

«Καταδικαστέα και απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την επίσκεψη του βρετανού βουλευτή Αφζάλ Καν στα Κατεχόμενα και τη φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ, υπό τα σύμβολα του ψευδοκράτους (στη φωτογραφία από kibrispostasi.com, επάνω, Καν, αριστερά, και Τατάρ).

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι το υπουργείο Εξωτερικών προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση η οποία υπογράμμισε ότι η επίσκεψη έγινε υπό την προσωπική του ιδιότητα, χωρίς καμία πρότερη ενημέρωσή της και ότι σε καμμιά απολύτως περίπτωση δεν σχετίζεται με τα καθήκοντά του.

Το υπουργείο Εξωτερικών προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση

«Εχουν γίνει δε οι σχετικές παραστάσεις προς τον ίδιο για την απαράδεκτη συμπεριφορά του», πρόσθεσε.

«Η παρουσία του εν λόγω βουλευτή στα Κατεχόμενα και η φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη στην παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους είναι απόλυτα καταδικαστέα και απαράδεκτη», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

«Τέτοιες ενέργειες μεμονωμένων προσώπων, ιδιαίτερα όταν κατέχουν επίσημες θέσεις, είναι απόλυτα καταδικαστέες. Αποτελούν προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, και βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την πάγια θέση όλων των βρετανικών κυβερνήσεων, των οποίων η διαχρονική θέση για στήριξη της διεθνούς νομιμότητας και μη αναγνώριση του ψευδοκράτους είναι σαφής», πρόσθεσε.

«Αναμένουμε από όλους τους αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου να επιδεικνύουν σεβασμό στην πολιτική της χώρας τους, καθώς και στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου», είπε ακόμη.

Διαμαρτυρία από βρετανούς βουλευτές

Σημείωσε ότι ακολούθησαν και επιστολές διαμαρτυρίας από βρετανούς βουλευτές, έπειτα και από ενέργειες της Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Καν είναι βουλευτής των Εργατικών, πακιστανικής καταγωγής, εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία. Η βρετανική κυβέρνηση έχει ορίσει 28 βουλευτές της ως εμπορικούς απεσταλμένους σε διάφορες ηπείρους και χώρες.

Εξάλλου, η βρετανίδα βουλευτής Γουέντι Μόρτον, σε επιστολή της στον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι, εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για την επίσκεψη του κ. Καν στο κατεχόμενο από την Τουρκία βόρειο κομμάτι της Κύπρου, όπως αναφέρει, σημειώνοντας ότι ο βρετανός αξιωματούχος μετέβη εκεί μέσω του αεροδρομίου της Τύμπου και επισημαίνει ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν επιτρέπει απευθείας πτήσεις προς τα κατεχόμενα.

Η κ. Μόρτον σημειώνει ακόμη ότι αυτή η επίσκεψη «υπονομεύει» την αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου και ως αμερόληπτου συνομιλητή στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ρωτά ακόμη πώς αξιολογείται ο συνεχιζόμενος ρόλος του κ. Καν ως εμπορικού απεσταλμένου του ΗΒ στην Τουρκία.

Πηγή: politis.com.cy

