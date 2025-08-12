Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η Σεβίλλη αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες αγωνιστικές και διοικητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, λίγες μόνο ημέρες πριν την πρεμιέρα της στη La Liga απέναντι στην Ατλέτικ Μπιλμπάο. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει το ενδεχόμενο να μην δηλώσει κανέναν νέο παίκτη μέχρι την Κυριακή, εκτός αν υπάρξουν άμεσες πωλήσεις που θα απελευθερώσουν χώρο στον προϋπολογισμό. Έτσι, το πιθανό βασικό σχήμα στο «Σαν Μαμές» θα απαρτίζεται από τους: Νίλαντ – Καρμόνα, Μαρκάο, Κίκε Σάλας, Πεδρόσα – Γκούντελι, Αγκουμέ, Σο – Λουκεμπάκιο, Πέκε και Ισαάκ. Στον πάγκο θα βρίσκονται ο Χουάνλου και αρκετοί νεαροί από τη δεύτερη ομάδα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι Μαρκάο και Πεδρόσα θεωρούνται υπό παραχώρηση, ενώ από το ιατρικό δελτίο απουσιάζουν για διάφορους λόγους οι Εζούκε, Ιντούμπο, Βάργκας (χωρίς αριθμό φανέλας), Νιανζού, Ραμόν Μαρτίνεθ και Μπαντέ.

Ποιοι είναι «μπλοκαρισμένοι» από τη LaLiga;

Αρκετοί παίκτες, μεταξύ αυτών οι Ρούμπεν Βάργκας και Άκορ Άνταμς – που είχαν αποκτηθεί τον περασμένο Ιανουάριο – «απο-εγγράφηκαν» αυτόματα στις 30 Ιουνίου λόγω μη συμμόρφωσης με τους οικονομικούς κανόνες. Παρόμοια είναι η κατάσταση και για τις τρεις καλοκαιρινές μεταγραφές: Σουάσο, Άλφον και ο Βλαχοδήμος, ο οποίος μάλιστα δεν έχει ακόμα επίσημα παρουσιαστεί.

Ακόμα και παίκτες που επέστρεψαν από δανεισμό, όπως οι Χορδάν, Ιεανάτσο, Ράφα Μιρ και Γιανουζάι, παραμένουν εκτός ρόστερ. Ο Χορδάν είναι τραυματίας για περίπου τρεις μήνες, ενώ ο Ιεανάτσο ίσως παραχωρηθεί ώστε να ελευθερωθεί χώρος για εγγραφές. Οι Μιρ και Γιανουζάι δεν υπολογίζονται.

Πού ποντάρει η διοίκηση;

Η διοίκηση ελπίζει σε πωλήσεις παικτών μέσα στις επόμενες ημέρες – όπως ο Χουάνλου (που έχει πρόταση από τη Νάπολι) ή ο Μπαντέ (που ενδιαφέρει τη Λεβερκούζεν) – ώστε να μπορέσει να δηλώσει τουλάχιστον κάποιους από τους «κομμένους». Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα οριστικό, και η Σεβίλλη οδεύει προς την πρεμιέρα του πρωταθλήματος χωρίς ουσιαστικό βάθος στο ρόστερ της.

Η άλλοτε κυρίαρχος του Europa League βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την οικονομική κρίση να χτυπά αλύπητα τον σύλλογο. Αν δεν αλλάξει άμεσα κάτι, το αγωνιστικό μέλλον της Σεβίλλης στη La Liga προμηνύεται δύσκολο και ο Αλμέιδα καλείται να διαχειριστεί μια αποστολή που μοιάζει με θαύμα.