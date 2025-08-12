sports betsson
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
12.08.2025 | 18:46
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Η Σεβίλλη αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες αγωνιστικές και διοικητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, λίγες μόνο ημέρες πριν την πρεμιέρα της στη La Liga απέναντι στην Ατλέτικ Μπιλμπάο. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει το ενδεχόμενο να μην δηλώσει κανέναν νέο παίκτη μέχρι την Κυριακή, εκτός αν υπάρξουν άμεσες πωλήσεις που θα απελευθερώσουν χώρο στον προϋπολογισμό. Έτσι, το πιθανό βασικό σχήμα στο «Σαν Μαμές» θα απαρτίζεται από τους: Νίλαντ – Καρμόνα, Μαρκάο, Κίκε Σάλας, Πεδρόσα – Γκούντελι, Αγκουμέ, Σο – Λουκεμπάκιο, Πέκε και Ισαάκ. Στον πάγκο θα βρίσκονται ο Χουάνλου και αρκετοί νεαροί από τη δεύτερη ομάδα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι Μαρκάο και Πεδρόσα θεωρούνται υπό παραχώρηση, ενώ από το ιατρικό δελτίο απουσιάζουν για διάφορους λόγους οι Εζούκε, Ιντούμπο, Βάργκας (χωρίς αριθμό φανέλας), Νιανζού, Ραμόν Μαρτίνεθ και Μπαντέ.

Ποιοι είναι «μπλοκαρισμένοι» από τη LaLiga;

Αρκετοί παίκτες, μεταξύ αυτών οι Ρούμπεν Βάργκας και Άκορ Άνταμς – που είχαν αποκτηθεί τον περασμένο Ιανουάριο – «απο-εγγράφηκαν» αυτόματα στις 30 Ιουνίου λόγω μη συμμόρφωσης με τους οικονομικούς κανόνες. Παρόμοια είναι η κατάσταση και για τις τρεις καλοκαιρινές μεταγραφές: Σουάσο, Άλφον και ο Βλαχοδήμος, ο οποίος μάλιστα δεν έχει ακόμα επίσημα παρουσιαστεί.

Ακόμα και παίκτες που επέστρεψαν από δανεισμό, όπως οι Χορδάν, Ιεανάτσο, Ράφα Μιρ και Γιανουζάι, παραμένουν εκτός ρόστερ. Ο Χορδάν είναι τραυματίας για περίπου τρεις μήνες, ενώ ο Ιεανάτσο ίσως παραχωρηθεί ώστε να ελευθερωθεί χώρος για εγγραφές. Οι Μιρ και Γιανουζάι δεν υπολογίζονται.

Πού ποντάρει η διοίκηση;
Η διοίκηση ελπίζει σε πωλήσεις παικτών μέσα στις επόμενες ημέρες – όπως ο Χουάνλου (που έχει πρόταση από τη Νάπολι) ή ο Μπαντέ (που ενδιαφέρει τη Λεβερκούζεν) – ώστε να μπορέσει να δηλώσει τουλάχιστον κάποιους από τους «κομμένους». Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα οριστικό, και η Σεβίλλη οδεύει προς την πρεμιέρα του πρωταθλήματος χωρίς ουσιαστικό βάθος στο ρόστερ της.

Η άλλοτε κυρίαρχος του Europa League βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την οικονομική κρίση να χτυπά αλύπητα τον σύλλογο. Αν δεν αλλάξει άμεσα κάτι, το αγωνιστικό μέλλον της Σεβίλλης στη La Liga προμηνύεται δύσκολο και ο Αλμέιδα καλείται να διαχειριστεί μια αποστολή που μοιάζει με θαύμα.

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Η Superliga σε κρίση
Η A22 στα πρόθυρα διάλυσης μετά από τεράστιες ζημίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη
O Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ σε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Σύνταξη
Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα
Νόμοι της Νυρεμβέργης 12.08.25
Το Imperial War Museum του Λονδίνου κατηγορείται για παραποίηση των ναζιστικών κριτηρίων για την εβραϊκή ταυτότητα σε λεζάντα της έκθεσης για το Ολοκαύτωμα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη
Ελλάδα 12.08.25
Τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής δύο ξενώνων στη νήσο Ρω για την στέγαση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ευγενική δωρεά του γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς
Financial Times 12.08.25
Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων ζουν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη. Ανάλυση δείχνει ότι επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις που φτάνουν τα 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
Fizz 12.08.25
Μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για διακοπή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Superliga σε κρίση
Η A22 στα πρόθυρα διάλυσης μετά από τεράστιες ζημίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25
Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25
Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25
Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25
«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
