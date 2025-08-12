Ο Αλμέιδα, η νοοτροπία της Σεβίλλης και η προετοιμασία

Η Σεβίλλη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το βράδυ της Κυριακής (10/8), με την ισοπαλία 1-1 κόντρα στην Τουλούζ και ο Ματίας Αλμέιδα σε δηλώσεις του έκανε μια ανασκόπηση της δουλειάς που έκανε η ομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα, στάθηκε στον χρόνο στον οποίο θα χρειαστεί η Σεβίλλη προκειμένου να φέρει τα αποτελέσματα που θα τον ικανοποιούν και στο… όνειρο όλων στο σύλλογο, που ξεκινά αυτή την εβδομάδα, στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Να σημειωθεί πως, η Σεβίλλη υποδέχεται την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της La Liga, την ερχόμενη Κυριακή (17/8).

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλμέιδα

Ψάχνουμε για ένα διαφορετικό στυλ από αυτό που χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μεθοδολογία. Κάθε αλλαγή χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά έχουμε δει κάποια καλά πράγματα, ειδικά στη νοοτροπία της απόκτησης βαθμών.

Είναι δύσκολο για μένα να είμαι ικανοποιημένος γιατί υπάρχουν πάντα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Θα είμαι ικανοποιημένος όταν τελειώσει το τουρνουά και τα αποτελέσματα είναι καλά.

Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί την αρχή ενός ονείρου για τους οπαδούς, τους διευθυντές και τον καθένα από εμάς. Στο ποδόσφαιρο, περνάς τις ίδιες εποχές με το έτος: περνάς χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο και άνοιξη, αλλά ο στόχος είναι να έχουμε μια συνεπή άνοιξη ή καλοκαίρι».