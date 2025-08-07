Marca: «Θετική η άποψη των παικτών της Σεβίλλης για τη φιλοσοφία του Αλμέιδα»

Η Σεβίλλη μπαίνει σε μια νέα εποχή υπό την καθοδήγηση του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος φέρνει ανανέωση όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στη φιλοσοφία του συλλόγου.

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει θέσει στο επίκεντρο της δουλειάς του στοιχεία όπως η πίεση ψηλά, η κατοχή της μπάλας, η δέσμευση, η ανταγωνιστικότητα και το πάθος. Η προσέγγισή του εκτείνεται πέρα από την τακτική, αγγίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα «ζει» και βιώνει το ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με την «Marca», το κλίμα στα αποδυτήρια της Σεβίλλης είναι ιδιαίτερα θετικό, με τους παίκτες να δείχνουν ένθερμη υποστήριξη στις αλλαγές που εισάγει ο Αλμέιδα. Δύο από τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας, ο Νορβηγός τερματοφύλακας Γιούλιους Νάιλαντ και ο Σέρβος μέσος Ιβάν Γκουντέλι, μίλησαν με ενθουσιασμό μετά το πρόσφατο φιλικό παιχνίδι με την Αλ-Καντσίγια.

«Η τακτική είναι πλέον πολύ ξεκάθαρη και η προπόνηση είναι σκληρή, όπως πρέπει να είναι. Αυτό βάζει γερά θεμέλια για όλη τη σεζόν. Είμαστε έτοιμοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση και στοχεύουμε ψηλά», ανέφερε ο Γκουντέλι, επισημαίνοντας την πεποίθησή του για την καλή κατεύθυνση της ομάδας.

Από την πλευρά του, ο Νάιλαντ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του Trofeo Antonio Puerta με δύο αποκρούσεις πέναλτι, τόνισε πως το στιλ παιχνιδιού του Αλμέιδα αρχίζει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο γήπεδο: «Η φιλοσοφία του προπονητή είναι να πιέζουμε ψηλά και να κερδίζουμε την μπάλα στο μισό του αντιπάλου. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, αν και χρειαζόμαστε λίγα γκολ ακόμα. Έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».

Η δυναμική που δημιουργεί ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως αναζωπυρώνει την πίστη και το πάθος στα αποδυτήρια της Σεβίλλης, αφήνοντας υποσχέσεις για μια ανταγωνιστική σεζόν.