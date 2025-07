Ο Γκαμπριέλ Σουάσο, η πρώτη μεταγραφή της Σεβίλλης στην εποχή Ματίας Αλμέιδα (pic)

Η Σεβίλλη ανοίγει επίσημα το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της με τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο και τον Γκαμπριέλ Σουάσο ως την πρώτη του μεταγραφή. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, ενέκρινε την απόκτηση του 26χρονου Χιλιανού αριστερού μπακ, ο οποίος μετακομίζει στην Ανδαλουσία ως ελεύθερος από την Τουλούζ. Πρόκειται και για την πρώτη κίνηση του νέου αθλητικού διευθυντή, Αντόνιο Κορδόν, ενόψει της σεζόν 2025–2026.

Ο Σουάσο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, με τη Σεβίλλη να μη χρειάζεται να καταβάλει μεταγραφικό αντίτιμο, αφού ο παίκτης έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Ligue 1.

Στην Τουλούζ είχε συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που κυμαίνονταν στις 600.000 ευρώ (περίπου 50.000 ευρώ τον μήνα), ποσό που αναμένεται να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί ελαφρώς στη νέα του ομάδα, ανάλογα και με την αγωνιστική του παρουσία.

Η κίνηση αυτή επιτρέπει στον σύλλογο να ενισχυθεί με εμπειρία και ποιότητα χωρίς υψηλό οικονομικό ρίσκο, σε μια θέση που είχε ανάγκη ανανέωσης.

Ο διεθνής Χιλιανός άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη Γαλλία, αγωνιζόμενος για δυόμιση χρόνια στην Τουλούζ, όπου και ξεχώρισε όχι μόνο για την αγωνιστική του συνέπεια αλλά και για την επιρροή του στα αποδυτήρια. Ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες στο κοινό, γεγονός που δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ποδοσφαιρική του ποιότητα.

Ένας από τους λόγους που τον ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές είναι η παρουσία του στο ψηφιακό τοπίο. Ο Σουάσο είναι ενεργός streamer στο Twitch, με σχεδόν 86.000 ακολούθους, συμμετέχοντας σε live με τίτλους όπως Call of Duty, FIFA, Fall Guys, Among Us και The Last of Us. Έχει μάλιστα δική του ομάδα εκπροσώπησης, την Zas Talents, που διαχειρίζεται influencers και δημιουργούς περιεχομένου σε ΗΠΑ, Μεξικό, Αργεντινή και Χιλή.

Ο ίδιος φαίνεται να χτίζει ένα brand πέρα από το ποδόσφαιρο, γεγονός που αναβαθμίζει την εμπορική του αξία και φέρνει νέες δυνατότητες προβολής για τον σύλλογο. Το θέμα όμως είναι τι θα κάνει με την Σεβίλλη πάνω στο χορτάρι. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να περιμένουν…