Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Ο Ένοικος: Το ανατριχιαστικό θρίλερ του Πολάνσκι που πρωταγωνιστεί ο ίδιος, στη θερινή Ριβιέρα
Culture Live 12 Αυγούστου 2025 | 14:01

Ο Ένοικος: Το ανατριχιαστικό θρίλερ του Πολάνσκι που πρωταγωνιστεί ο ίδιος, στη θερινή Ριβιέρα

Η ταινία «Ο Ένοικος», σε σενάριο και σκηνοθεσία Ρομάν Πολάνσκι, βγαίνει σε επανέκδοση από τις 14 Αυγούστου στο σινέ Ριβιέρα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
H ταινία παραγωγής του 1976 στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ρόμαν Πολάνσκι, Ιζαμπέλ Αντζανί, Σέλεϊ Γουίντερς, Λίλα Κέντροβα και Μέλβιν Ντάγκλας αποτελεί μια από τις διασημότερες αλλά και πιο προσωπικές ταινίες του Πολωνού καλλιτέχνη.

Ο Πολάνσκι μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη (μέσα σε 129 λεπτά) το μυθιστόρημα του Ρολάν Τοπόρ (1964), πρωταγωνιστεί στο ρόλο ενός συνεσταλμένου οικονομικού μετανάστη, ο οποίος πασχίζει να εγκλιματιστεί σε ένα αφιλόξενο Παρίσι.

Πρόκειται για την τρίτη ταινία της «τριλογίας διαμερισμάτων» από τον μετρ του ψυχολογικού τρόμου του Πολάνσκι, ξεκινώντας από την «Αποστροφή» και συνεχίζοντας με το «Μωρό της Ρόζμαρι».

Αν δεν την έχετε δει και θέλετε να ζήσετε ένα πραγματικό θρίλερ μέχρι το τελευταίο λεπτό, βάλτε την στο πρόγραμμα σας.

Το στόρι της ταινίας

Ο Πολωνός εμιγκρές Τρελκόφσκι νοικιάζει στο Παρίσι ένα πολύ μικρό διαμέρισμα. Μαθαίνει ότι η προηγούμενη ένοικος βρίσκεται ετοιμοθάνατη στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και την επισκέπτεται. Σιγά-σιγά, ταυτίζεται με την προκάτοχό του τον καταλαμβάνει και βυθίζεται σε ένα παρανοϊκό, τρομακτικό σπιράλ.

Ο ιδιοκτήτης και οι γείτονες είναι όλοι πολύ παράξενοι και δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στον Τρελκόφσκι (το όνομα του ενοίκου).

Στο σενάριο δεν είναι σαφές, εάν όντως οι γείτονες συνομωτούν πραγματικά για τον αφανισμό του ή αυτός, από μόνος του διολισθαίνει στην τρέλα.

Στην στοιχειωμένη ατμόσφαιρα συμβάλλει και το παρακμιακό κτίριο –το ιδανικό μέρος για να γυριστεί ένα φιλμ «απομόνωσης» και απόλυτης απελπισίας.

Ταυτότητα ταινίας

Ο Ένοικος / The Tenant

Σκηνοθεσία: Ρομάν Πολάνσκι

Σενάριο: Ρομάν Πολάνσκι, Ζεράρ Μπρακ

Φωτογραφία: Σβεν Νίκβιστ

Μοντάζ: Φρανσουάζ Μπονό

Μουσική: Φιλίπ Σαρντ

Πληροφορίες προβολής

Από την Πέμπτη 14 Αυγούστου

Κινηματογράφος Ριβιέρα, Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Stream magazin
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;
Πλάνη της Ντοπαμίνης 11.08.25

Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;

Απο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο Πλάτωνας μας υπενθυμίζει ότι το να νιώθεις καλά δεν σημαίνει πάντα ότι ζεις καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό στις μέρες μας;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»
Γλασκώβη 10.08.25

Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»

«Τώρα, θα επικεντρωθούμε πραγματικά στην παλιά σχολή κινηματογράφου και θα γυρίσουμε σε πραγματικές τοποθεσίες», εξήγησε ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Spider‑Man.

Σύνταξη
Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»
Φυσάει κόντρα 10.08.25

Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»

Το έργο τέχνης «Trans Am Rapture» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Βανκούβερ καθώς οι κάτοικοι δεν το θέλουν στην γειτονιά τους, γιατί υποστηρίζουν ότι θα τους κόβει τη θέα. Αλλά ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»
«Δεν διάβαζα» 10.08.25

Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»

«Μπορούσα να κλωτσάω τον δάσκαλο, να χτυπάω κάποιον άλλον – ό,τι ήθελα», αστειεύτηκε ο Τζάκι Τσαν κατά την διάρκεια σεμιναρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;
Reuters 09.08.25

Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;

Από απολύσεις προσωπικού έως προώθηση τζιν ή έκκληση για ειρηνευτικές συμφωνίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά στην περίφημη λίστα των εκκρεμοτήτων του. Πόσα από αυτά όμως έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ
Hybrids 09.08.25

Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ

Ο Νόα Χόλεϊ συνεχίζει τη μακρά παράδοση του κινηματογραφικού έπους Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ με μια νέα τηλεοπτική σειρά γεμάτη σπλάτερ και υπαρξιακά ερωτήματα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
