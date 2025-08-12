Ο Ένοικος: Το ανατριχιαστικό θρίλερ του Πολάνσκι που πρωταγωνιστεί ο ίδιος, στη θερινή Ριβιέρα

H ταινία παραγωγής του 1976 στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ρόμαν Πολάνσκι, Ιζαμπέλ Αντζανί, Σέλεϊ Γουίντερς, Λίλα Κέντροβα και Μέλβιν Ντάγκλας αποτελεί μια από τις διασημότερες αλλά και πιο προσωπικές ταινίες του Πολωνού καλλιτέχνη.

Ο Πολάνσκι μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη (μέσα σε 129 λεπτά) το μυθιστόρημα του Ρολάν Τοπόρ (1964), πρωταγωνιστεί στο ρόλο ενός συνεσταλμένου οικονομικού μετανάστη, ο οποίος πασχίζει να εγκλιματιστεί σε ένα αφιλόξενο Παρίσι.

Πρόκειται για την τρίτη ταινία της «τριλογίας διαμερισμάτων» από τον μετρ του ψυχολογικού τρόμου του Πολάνσκι, ξεκινώντας από την «Αποστροφή» και συνεχίζοντας με το «Μωρό της Ρόζμαρι».

Αν δεν την έχετε δει και θέλετε να ζήσετε ένα πραγματικό θρίλερ μέχρι το τελευταίο λεπτό, βάλτε την στο πρόγραμμα σας.

Το στόρι της ταινίας

Ο Πολωνός εμιγκρές Τρελκόφσκι νοικιάζει στο Παρίσι ένα πολύ μικρό διαμέρισμα. Μαθαίνει ότι η προηγούμενη ένοικος βρίσκεται ετοιμοθάνατη στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και την επισκέπτεται. Σιγά-σιγά, ταυτίζεται με την προκάτοχό του τον καταλαμβάνει και βυθίζεται σε ένα παρανοϊκό, τρομακτικό σπιράλ.

Ο ιδιοκτήτης και οι γείτονες είναι όλοι πολύ παράξενοι και δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στον Τρελκόφσκι (το όνομα του ενοίκου).

Στο σενάριο δεν είναι σαφές, εάν όντως οι γείτονες συνομωτούν πραγματικά για τον αφανισμό του ή αυτός, από μόνος του διολισθαίνει στην τρέλα.

Στην στοιχειωμένη ατμόσφαιρα συμβάλλει και το παρακμιακό κτίριο –το ιδανικό μέρος για να γυριστεί ένα φιλμ «απομόνωσης» και απόλυτης απελπισίας.

Ταυτότητα ταινίας

Ο Ένοικος / The Tenant

Σκηνοθεσία: Ρομάν Πολάνσκι

Σενάριο: Ρομάν Πολάνσκι, Ζεράρ Μπρακ

Φωτογραφία: Σβεν Νίκβιστ

Μοντάζ: Φρανσουάζ Μπονό

Μουσική: Φιλίπ Σαρντ

Πληροφορίες προβολής

Από την Πέμπτη 14 Αυγούστου

Κινηματογράφος Ριβιέρα, Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια