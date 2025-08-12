Έτσι μπορούν οι πολίτες να καταγγέλλουν αυθαιρεσίες στον κοινόχρηστο χώρο – Η νέα εφαρμογή

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, MyStreet.

Μέσω εφαρμογής, η οποία διατίθεται δωρεάν και θα μπορεί να εγκαθίσταται σε όλες τις «έξυπνες» κινητές συσκευές (με λειτουργικό Android ή iOS μέχρι και σε tablets), οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν σε πραγματικό χρόνο στους δήμους την αυθαίρετη χρήση τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Σε περίπτωση αυθαιρεσιών θα μπορούν να προχωρήσουν σε καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα, την οποία θα εξετάζουν στη συνέχεια οι αρμόδιες αρχές. Η εφαρμογή στοχεύει στη διαφάνεια, στην ενίσχυση της εποπτείας και στη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στην επιτήρηση της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Ο χρήστης εντοπίζει την περιοχή ενδιαφέροντος περιηγούμενος στον χάρτη της εφαρμογής, είτε μέσω GPS είτε με σάρωση QR Code σχετικού μισθωτηρίου. Αν υπάρχει ενεργή μίσθωση στην περιοχή, αυτή επισημαίνεται στον χάρτη με ειδικούς δείκτες.

Πατώντας στη μίσθωση, εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

-Κωδικός μίσθωσης

-Δήμος και τοποθεσία

-Ημερομηνία έναρξης και λήξης μίσθωσης

-Επωνυμία επιχείρησης

-Είδος χρήσης (τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα κ.λπ.)

-Τετραγωνικά μέτρα

-Αναγνωριστικό αριθμό στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ)

-Γεωχωρικό πολύγωνο μίσθωσης

H υποβολή των καταγγελιών

Εάν ο χρήστης διαπιστώσει αυθαίρετη χρήση ή υπέρβαση της μίσθωσης, μπορεί να υποβάλει καταγγελία επιλέγοντας την αντίστοιχη μίσθωση ή το σημείο στον χάρτη (σε περίπτωση μη ενεργής μίσθωσης).

Η δυνατότητα καταγγελίας υπόκειται στους εξής περιορισμούς:

α) Επιτρέπεται μία καταγγελία ανά τύπο, ανά ημέρα, ανά συσκευή και μίσθωση.

β) Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί από κινητή συσκευή που βρίσκεται εντός της περιοχής της μίσθωσης (“Επιτόπια Καταγγελία”).

Για την υποβολή καταγγελίας, ο χρήστης:

-Επιλέγει τη μίσθωση ή το σημείο στον χάρτη

-Επιτρέπει στην εφαρμογή να προσδιορίσει τη γεωγραφική του θέση (εντός 10 χλμ.)

-Επιλέγει τύπο καταγγελίας και παρέχει σύντομη περιγραφή

-Επιλέγει αν θα καταγγείλει επώνυμα ή ανώνυμα

Σε επώνυμες καταγγελίες, ο χρήστης ταυτοποιείται μέσω Taxisnet. Προαιρετικά, μπορεί να δώσει στοιχεία επικοινωνίας. Μετά την επιτυχή υποβολή, λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταγγελίας και ημερομηνία.

Οι καταγγελίες αποστέλλονται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Κοινόχρηστων Χώρων, την οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε αρμόδιος δήμος και συγκεκριμένοι δημοτικοί υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την διαδικασία του ελέγχου και την διερεύνηση του ζητήματος.

Σημειώνεται ότι την εν λόγω εφαρμογή ανέπτυξε το «Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος» και συντηρείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: ot.gr