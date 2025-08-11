Η easyJet έθεσε σε διαθεσιμότητα πιλότο γιατί… κυκλοφορούσε γυμνός σε ξενοδοχείο
H easyJet έθεσε εκτός υπηρεσίας πιλότο που, σύμφωνα με καταγγελίες, γδύθηκε σε δημόσιο χώρο ξενοδοχείου
- Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς
- Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών
- Η easyJet έθεσε σε διαθεσιμότητα πιλότο γιατί… κυκλοφορούσε γυμνός σε ξενοδοχείο
- Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Ένας πιλότος της easyJet τέθηκε σε διαθεσιμότητα, μετά από καταγγελίες ότι περιφερόταν γυμνός σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.
Στην υπόθεση του πιλότου αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με όσα υποστηρίζουν οι καταγγελίες.
Γυμνός έκοβε βόλτες ο πιλότος της easyJet
Ο πιλότος, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εθεάθη γυμνός στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο νησί του Ατλαντικού, το Πράσινο Ακρωτήριο, νωρίς το πρωί της περασμένης Τρίτης.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, η οποία πρώτη δημοσίευσε την είδηση, ο πιλότος έπινε στο μπαρ του Meliá Dunas Beach Resort and Spa από το προηγούμενο βράδυ. Η εφημερίδα ανέφερε μαρτυρίες που ισχυρίζονταν ότι είδαν τον άνδρα να παραπατάει και να είναι «λιώμα».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 2:30 π.μ. έβγαλε όλα τα ρούχα του και μπήκε στην αίθουσα υποδοχής, πριν μετακινηθεί στο γυμναστήριο και το σπα, αναφέρει ο Guardian.
Ο άνδρας επρόκειτο να μεταφέρει επιβάτες από το Πράσινο Ακρωτήριο στο Γκάτγουικ την περασμένη Τετάρτη. Μετά το περιστατικό στο ξενοδοχείο, η αεροπορική εταιρεία τον απέκλεισε από τις πτήσεις και κάλεσε έναν άλλο πιλότο να τον αντικαταστήσει.
Εκτός υπηρεσίας ο πιλότος
Πηγή της easyJet δήλωσε στην εφημερίδα Sun: «Όποιος είδε τον πιλότο να χοροπηδάει γυμνός τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας πριν από την πτήση, δεν θα σκεφτόταν ποτέ να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με αυτόν στα χειριστήρια».
Ένας εκπρόσωπος της easyJet δήλωσε: «Μόλις ενημερωθήκαμε, ο πιλότος τέθηκε αμέσως εκτός υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες μας, εν αναμονή της διερεύνησης του περιστατικού. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος είναι η ύψιστη προτεραιότητα της easyJet».
- Ροντινέι: «Ελλάδα, σε αγαπώ πολύ» (pics)
- Ευρώπη: Ποιες χώρες επισκέπτονται περισσότερο οι τουρίστες – Τι ισχύει για την Ελλάδα
- Κολομβία: Πέθανε ο υποψήφιος για την προεδρία Ουρίμπε δύο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας
- Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» – Σοκάρει η 10χρονη που τη βίαζε ο σύντροφος της μητέρας της
- Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
- Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις