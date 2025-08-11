sports betsson
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
«Συμφωνία Παναθηναϊκού – Σαμπάμπ Αλ Αχλί για τον Μαξίμοβιτς»
Ποδόσφαιρο 11 Αυγούστου 2025 | 17:26

«Συμφωνία Παναθηναϊκού – Σαμπάμπ Αλ Αχλί για τον Μαξίμοβιτς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Σαμπάμπ Αλ Αχλί για τη μεταγραφή του Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Σύνταξη
Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς ετοιμάζει βαλίτσες για τα ΗΑΕ, καθώς Παναθηναϊκός και Σαμπάμπ Αλ Αχλί ήρθαν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της σέρβικης «Sportklub», ο 30χρονος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς οι δύο σύλλογοι τα βρήκαν σε όλα για την παραχώρηση του παίκτη και θα βρει στην τεχνική ηγεσία τον Πάουλο Σόουζα.

Ο Μαξίμοβιτς έχει συμβόλαιο με τους «πράσινους» ως το καλοκαίρι του 2027, δεν θα πάει τελικά στην Οβιέδο, και θα μετακομίσει στα ΗΑΕ για χάρη της Σαμπάμπ Αλ Αχλί, η οποία ικανοποίησε τα οικονομικά θέλω του «τριφυλλιού». Ο Σέρβος μέσος έχει αγωνιστεί σε 49 ματς με τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.

Η σχετική ανάρτηση:

Νέος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο Τάκης Φύσσας:

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να εντάξει τον Τάκη Φύσσα στο Δ.Σ της ΠΑΕ, με τον παλαίμαχο παίκτη των «πρασίνων» να αναλαμβάνει χρέη Γ’ Αντιπροέδρου.

Πλέον, ο Φύσσας θα μπορεί να εκπροσωπεί τους «πράσινους» στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια της ΕΠΟ και της Super League, ενώ παράλληλα παραμένει σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του «τριφυλλιού», αλλά και πρέσβης του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την είσοδο του κ. Τάκη Φύσσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου.

Εκτός από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου, ο κ. Φύσσας δύναται να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

Τουρισμός
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»

Ο χαφ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Τζούρισιτς, μίλησε σε εκπομπή της Σερβίας για το αιώνιο ντέρμπι, αλλά και για την προτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Σύνταξη
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας 11.08.25

Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Αποτροπή μέσω κυριαρχίας» και απάντηση «σε ώρες, όχι σε ημέρες» φιλοδοξεί να φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
Culture Live 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους
«Πυρά» στη ΝΔ 11.08.25

Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους

«Η Δεξιά δεν νοιάζεται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για τα ερευνητικά κέντρα, για την καινοτομία στη χώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους με αδιαφάνεια και προχειρότητα», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»
Εκατέρωθεν πυρά 11.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»

Κόντρα του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη - Στο επίκεντρο τα εργατικά δυστυχήματα και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Καλύτερη η εικόνα σε Μεσσηνία και Κορινθία – Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βόλβη
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 17:46

Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Καλύτερη η εικόνα σε Μεσσηνία και Κορινθία – Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βόλβη

Σε συναγερμό οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων - Εκρηκτικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών

Σύνταξη
Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Vanity fair 11.08.25

Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της - «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές
ΠΑΣΟΚ 11.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές

«Το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες
Ισότητα φύλων 11.08.25

Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άντρες. Η ψαλίδα στις συντάξεις ξεπερνάει το 20%. Τι μετρα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης
Αλληλεγγύη στη Γάζα 11.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα»

Σύνταξη
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;
Απαισιοδοξία 11.08.25

Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;

Αμερικανός αμυντικός αναλυτής υπενθυμίζει τι συνέβη στο παρελθόν όταν ηγέτες επιχείρησαν να επιστρατεύσουν τον στρατό εναντίον των βαρώνων ναρκωτικών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος – Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης
Καιρός 11.08.25

Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος - Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης

Γραφήματα του Meteo με τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο Σεπτέμβριος στη μέση θερμοκρασία - Οι μεγαλύτερες τιμές στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Γαλλία και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
