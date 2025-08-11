«Συμφωνία Παναθηναϊκού – Σαμπάμπ Αλ Αχλί για τον Μαξίμοβιτς»

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς ετοιμάζει βαλίτσες για τα ΗΑΕ, καθώς Παναθηναϊκός και Σαμπάμπ Αλ Αχλί ήρθαν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της σέρβικης «Sportklub», ο 30χρονος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς οι δύο σύλλογοι τα βρήκαν σε όλα για την παραχώρηση του παίκτη και θα βρει στην τεχνική ηγεσία τον Πάουλο Σόουζα.

Ο Μαξίμοβιτς έχει συμβόλαιο με τους «πράσινους» ως το καλοκαίρι του 2027, δεν θα πάει τελικά στην Οβιέδο, και θα μετακομίσει στα ΗΑΕ για χάρη της Σαμπάμπ Αλ Αχλί, η οποία ικανοποίησε τα οικονομικά θέλω του «τριφυλλιού». Ο Σέρβος μέσος έχει αγωνιστεί σε 49 ματς με τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.

Η σχετική ανάρτηση:

Νέος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο Τάκης Φύσσας:

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να εντάξει τον Τάκη Φύσσα στο Δ.Σ της ΠΑΕ, με τον παλαίμαχο παίκτη των «πρασίνων» να αναλαμβάνει χρέη Γ’ Αντιπροέδρου.

Πλέον, ο Φύσσας θα μπορεί να εκπροσωπεί τους «πράσινους» στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια της ΕΠΟ και της Super League, ενώ παράλληλα παραμένει σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του «τριφυλλιού», αλλά και πρέσβης του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την είσοδο του κ. Τάκη Φύσσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου.

Εκτός από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου, ο κ. Φύσσας δύναται να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League.