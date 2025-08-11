«Νέα πρόταση του Παναθηναϊκού για Μαφέο»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση δεξιού μπακ, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και το «ναυάγιο» με τον Αουρέλιο Μπούτα.

Οι «πράσινοι» έχουν μέχρι στιγμής στο μπλοκάκι τους τα ονόματα των Ντάβιντε Καλάμπρια και Πάμπλο Μαφέο.

Ο Μαφέο και ο Παναθηναϊκός

Ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα απασχολεί αρκετά το «τριφύλλι», το οποίο έκανε μια πρώτη προσέγγιση στην ισπανική ομάδα αλλά απορρίφθηκε από τον ίδιο τον παίκτη.

Μάλιστα, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στον δεξιό μπακ, για δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, προκειμένου να τον ντύσουν στα «πράσινα».

Η Μαγιόρκα είναι θετική στην παραχώρηση του αλλά ο ποδοσφαιριστής έχει ως προτεραιότητα άλλες εναλλακτικές, με το «τριφύλλι» να περιμένει καρτερικά για το «ναι» του 28χρονου Ισπανού.