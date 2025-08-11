Τουράν: «Όταν παίζουμε έτσι, δεν μπορούμε να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα»

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ γκέλαρε κόντρα στην Καρπάτι Λβιβ αφού παρότι προηγήθηκε τρεις φορές είδε την αντίπαλό της να την ισοφαρίζει ισάριθμες φορές, λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Europa League.

Ο Αρντά Τουράν μίλησε μετά το παιχνίδι όπου αναφέρθηκε στην απόδοση της ομάδας του ξεκαθαρίζοντας δεν ήταν καλή η απόδοση των παικτών του τονίζοντας ότι έτσι δεν μπορούν να λέγονται μεγάλος σύλλογος.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Αρντά Τουράν:

«Έπρεπε να έχουμε παίξει πολύ καλύτερα, αλλά αρχίζει και βγαίνει πλέον η κόπωση των παικτών από το γεμάτο πρόγραμμα και τις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις από τα προκριματικά. Δεν είμαι εδώ για να ψάχνω για δικαιολογίες.

Το μόνο που μπορώ και θέλω να πω είναι ότι θα ψάξω για λύσεις στα προβλήματα. Όταν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα, είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε τρία τέρματα σε 90 λεπτά αγώνα».