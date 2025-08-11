Η Φούλαμ έκανε νέα πρόταση στην Σαχτάρ για Κέβιν – Πόσα χρήματα ζητάνε οι Ουκρανοί

Οι μεταγραφικές εξελίξεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό με την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στον τρίτο γύρο των προκριματικών του Europa League, Σαχτάρ Ντόνετσκ να έχει πρόταση από την Φούλαμ για τον Κέβιν.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φούλαμ κατέθεσε πριν από κάποιες ημέρες την πρώτη επίσημη πρόταση για τον Βραζιλιάνο Κέβιν, η οποία έφτανε τα 40 εκατ. ευρώ. Μία πρόταση η οποία δεν ήταν αρκετή για να κάνει τους Ουκρανούς να σχοληθούν σοβαρά, καθώς τον κοστολογούν τον εξτρέμ τους στα 50.

Η Φούλαμ επανήλθε με πρόταση βελτιωμένη κατά επτά εκατομμύρια και έτσι η Σαχτάρ έχει και πάλι την μπάλα στο γήπεδό της προκειμένου να αποφασίσει αν θα τον δώσει με αυτά τα χρήματα ή όχι.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Κέβιν είναι ένας από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές στο πλάνο του Αρντά Τουράν και ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που διαθέτει η ουκρανική ομάδα στο ρόστερ της, οπότε θα θελήσει να τον παραχωρήσει με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.

