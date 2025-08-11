Η Φούλαμ έκανε νέα πρόταση στην Σαχτάρ για Κέβιν – Πόσα χρήματα ζητάνε οι Ουκρανοί
Ο Κέβιν βρίσκεται στο στόχαστρο της Φούλαμ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ να μην δέχεται να τον παραχωρήσει με λιγότερα χρήματα από αυτά που έχει ορίσει ως αξία.
Οι μεταγραφικές εξελίξεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό με την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στον τρίτο γύρο των προκριματικών του Europa League, Σαχτάρ Ντόνετσκ να έχει πρόταση από την Φούλαμ για τον Κέβιν.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φούλαμ κατέθεσε πριν από κάποιες ημέρες την πρώτη επίσημη πρόταση για τον Βραζιλιάνο Κέβιν, η οποία έφτανε τα 40 εκατ. ευρώ. Μία πρόταση η οποία δεν ήταν αρκετή για να κάνει τους Ουκρανούς να σχοληθούν σοβαρά, καθώς τον κοστολογούν τον εξτρέμ τους στα 50.
Η Φούλαμ επανήλθε με πρόταση βελτιωμένη κατά επτά εκατομμύρια και έτσι η Σαχτάρ έχει και πάλι την μπάλα στο γήπεδό της προκειμένου να αποφασίσει αν θα τον δώσει με αυτά τα χρήματα ή όχι.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Κέβιν είναι ένας από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές στο πλάνο του Αρντά Τουράν και ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που διαθέτει η ουκρανική ομάδα στο ρόστερ της, οπότε θα θελήσει να τον παραχωρήσει με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.
Δείτε την ανάρτηση για τον Κέβιν της Σαχτάρ
🚨⚪⚫ EXCLUSIVE: Fulham submit new official bid to sign Brazilian winger Kevin from Shakhtar Donetsk.
Understand proposal worth €37m plus add-ons while Shakhtar insist on €50m request for their gem. pic.twitter.com/2uJ7ODu9WY
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
