11.08.2025 | 18:45
Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη – Μήνυμα του 112
Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος
Πολιτική Γραμματεία 11 Αυγούστου 2025 | 20:27

Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό κόσμο - Συγκίνησε ο πρώην πρωθυπουργός στον επικήδειο που εκφώνησε για «τη δική του Λένα»

Spotlight

«Ποτέ δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Τριγυρίζουν εκεί, μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαγητό κι ακούει το νερό», έγραφε ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, αποτυπώνοντας την οδύνη μιας απώλειας έξω από τη φυσιολογική ροή της ζωής. Το βάρος αυτής της τραγωδίας καλούνται να σηκώσουν ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά, μετά τον χαμό της αγαπημένης τους Λένας, σε ηλικία μόλις 34 ετών, που αποχαιρέτησαν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη.

«Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως το δικό της»

Στον συγκινητικό επικήδειo που εκφώνησε, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως «δεν την αποχαιρετούμε σήμερα τη Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως το δικό της». Ευχαρίστησε, επίσης, τον Θεό για το δώρο που του έκανε, «έστω για 34 χρόνια μόνο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα ήμαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη τη δικιά της, που – όταν έπρεπε – γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσο λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο ‘σ’ αγαπώ’ το δικό της. Δίπλα στο ‘να προσέχεις μπαμπά’ το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου προσέφερε, χωρίς αντάλλαγμα.

»Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο.

»Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε.

»Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου».

Ακούστε τον επικήδειο του Αντώνη Σαμαρά:

Αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς, σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε τον επικήδειο που εκφώνησε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία του πίσω από το λευκό φέρετρο της Λένας Σαμαρά.

Πλήθος κόσμου από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο – «Κουράγιο, πρόεδρε», «Κουράγιο, Αντώνη»

Δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, πλήθος κόσμου είχε ήδη συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει την Λένα Σαμαρά και να συμπαρασταθεί στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, καθώς και ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης. Από τον επιχειρηματικό κόσμο παρευρέθηκε ο επικεφαλής της Alter Ego Media, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία, ο γιος τους και αδερφός της Λένας, Κώστας, και οι στενοί συγγενείς, εμφανώς συντετριμμένοι, δέχονταν τα συλλυπητήρια του πλήθους.

Χαρακτηριστική ήταν η άφιξη του πρώην πρωθυπουργού στο Α’ Νεκροταφείο. «Κουράγιο, πρόεδρε», «Κουράγιο, Αντώνη», φώναζε ο κόσμος, συνοδεύοντας τα λόγια αυτά με έντονα χειροκροτήματα — εικόνα που επαναλήφθηκε και κατά την αποχώρησή του.

Στις 13:40, το λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία, με τον κόσμο να χειροκροτά, καθώς η Λένα Σαμαρά οδηγούνταν στην τελευταία της κατοικία.

Η Λένα Σαμαρά οδηγείται στην τελευταία κατοικία της

Η λύπη ήταν διάχυτη στον πολιτικό κόσμο για την τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά και το βαρύ πένθος της. Καταγράφηκαν σύντομα πηγαδάκια, όπως η συνομιλία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Ο Κώστας Καραμανλής και ο Προκόπης Παυλόπουλος

Η παρουσία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ήταν έντονη, με υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη από όλες τις φυλές της παράταξης. Πρώτοι κατέφθασαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης.

Από την αντιπολίτευση, παρόντες ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ εκπροσώπησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Στέργιος Καλπάκης. Από το ΚΚΕ ήταν εκεί η Διαμάντω Μανωλάκου και από τη Νέα Αριστερά ο Νάσος Ηλιόπουλος. Παράλληλα, παρευρέθηκε πλήθος βουλευτών και στελεχών από όλα τα κόμματα.

