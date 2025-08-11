Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Το παρών δίνουν πλήθος πολιτικών στελεχών για να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά. Ήδη κατέφθασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και άλλοι.

Live εικόνα