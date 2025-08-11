newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Λένα Σαμαρά: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά
Ελλάδα 11 Αυγούστου 2025 | 11:50

Λένα Σαμαρά: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Σε κλίμα οδύνης, η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρετά την 34χρονη Λένα, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Ρεπορτάζ / φωτογραφίες - βίντεο: Παναγιώτης Τσίκαλας, Δημήτρης Μιχαλάκης
Upd:11.08.2025, 12:27
Spotlight

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Το παρών δίνουν πλήθος πολιτικών στελεχών για να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά. Ήδη κατέφθασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και άλλοι.

Live εικόνα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morgan Stanley: Οι αγορές έχουν επαναπαυθεί στην… αβεβαιότητα – Οι δασμοί δεν έχουν δείξει ακόμη τα «δόντια» τους

Morgan Stanley: Οι αγορές έχουν επαναπαυθεί στην… αβεβαιότητα – Οι δασμοί δεν έχουν δείξει ακόμη τα «δόντια» τους

Ενέργεια
Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Αν. Αττική: Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά – Από 2.000 έως 6.000 ευρώ
Συνεχίζονται οι έλεγχοι 11.08.25

Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Τα ποσά ανά κατηγορία σήμανσης

Για τα πρώτα έξοδα οι πυρόπληκτοι στην Αν. Αττική θα λάβουν 600 ευρώ - Συνεχίζονται οι αυτοψίες - Σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα δήλωσε ο Κώστας Κατσαφάδος

Σύνταξη
Λένα Σαμαρά: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο – Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες
Ελλάδα 11.08.25

Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες

Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς . Αυτό θα ήθελε η Λένα μας είχε γράψει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπυργός

Σύνταξη
Φωτιά στην Οινόη: Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις – Ποιοι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία
Ήχησε 112 11.08.25 Upd: 08:01

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινόη Αττικής - Ποιοι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία

Η φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Οινόη Αττικής οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις - Νωρίτερα ήχησε 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα

Σύνταξη
Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in
Από ιστιοφόρο 10.08.25 Upd: 00:23

Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in - Το ιστιοφόρο βρισκόταν τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας - Και οι δυο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη
«Ταξιδιωτική λογοτεχνία» 11.08.25

Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη

Ο ποιτής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης στον «Ταχυδρόμο» του Στρατή Μυριβήλη πριν από 95 χρόνια, περιγράφει τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον αυτοδίδακτο λαϊκό ζωγράφο και αγιογράφο, ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι
Κόσμος 11.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Πάθη 11.08.25

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο
Fizz 11.08.25

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολαμβάνει τις διακοπές του στο κυκλαδίτικο νησί. Ο διάσημος τενίστας αδιαφορεί για τα αδιάκριτα βλέμματα και μοιράζεται τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του δημόσια.

Σύνταξη
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα στην Ισπανία.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Απόρρητο