Τη ζωή της έχασε οδηγός στην Ποσειδώνος – Σοκάρει το βίντεο της μοιραίας σύγκρουσης

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Σοκαριστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Το βίντεο από το δυστύχημα στην Ποσειδώνος

Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, το ΙΧ που οδηγούσε η γυναίκα για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε φοίνικα στο διάζωμα της παραλιακής.

Η μοιραία σύγκρουση

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, ενώ η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από Ε.Ι.Χ. όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Σημειώνεται πως, τροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος σημειώθηκε και το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.