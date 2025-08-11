Γιώργος Πατούλης – Νάνσυ Κοιλού: Με τον 6 μηνών γιο τους απολαμβάνουν τις διακοπές στη Νάξο
O Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού απολαμβάνουν οικογενειακές καλοκαιρινές στιγμές.
Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού καλωσόρισαν στη ζωή τον γιο τους ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου τον περασμένο Φλεβάρη και το αγοράκι πρόκειται να πάρει το όνομα «Νίκος».
Η ανάρτηση στα social
«Μερικές μέρες ξεκούρασης με την οικογένεια σε ένα νησί που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία και αυθεντικότητα. Η Πορτάρα, σύμβολο διαχρονικό, μας θύμισε πόσα έχει να πει αυτός ο τόπος – όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον μας.
Η στήριξη των νησιών μας με σύγχρονες υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη είναι προτεραιότητα. Για να παραμείνουν ζωντανά, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά όλο τον χρόνο», έγραψε ο Γιώργος Πατούλης στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Γιώργος Πατούλης: Χαλαρές στιγμές στη Νάξο
Παράλληλα, ο Γιώργος Πατούλης έκανε μία ανάρτηση από οικογενειακό γεύμα που είχαν σε εστιατόριο στην περιοχή Μικρή Βίγλα και έγραψε στη λεζάντα του:
“Καλοκαιρινές στιγμές στη Νάξο! Με την οικογένεια και καλούς φίλους, απολαμβάνουμε την ομορφιά και τη φιλοξενία της περιοχής Μικρή Βίγλα. Ένα υπέροχο γεύμα με θέα, γέλια και συζητήσεις που γεμίζουν την καρδιά. Η Ελλάδα μας έχει τόσους μικρούς θησαυρούς – κι αυτός εδώ είναι σίγουρα ένας από αυτούς.
Καλά να περνάτε όλοι και να γεμίζετε μπαταρίες!”. Η Νάνσυ Κοιλού στέκεται στο πλευρό του συζύγου της, φορώντας ένα λεοπάρ καφτάνι.
