Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Γιώργος Πατούλης – Νάνσυ Κοιλού: Με τον 6 μηνών γιο τους απολαμβάνουν τις διακοπές στη Νάξο
Fizz 11 Αυγούστου 2025 | 09:45

Γιώργος Πατούλης – Νάνσυ Κοιλού: Με τον 6 μηνών γιο τους απολαμβάνουν τις διακοπές στη Νάξο

O Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού απολαμβάνουν οικογενειακές καλοκαιρινές στιγμές.

Σύνταξη
Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Spotlight

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού καλωσόρισαν στη ζωή τον γιο τους ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου τον περασμένο Φλεβάρη και το αγοράκι πρόκειται να πάρει το όνομα «Νίκος».

Η ανάρτηση στα social

«Μερικές μέρες ξεκούρασης με την οικογένεια σε ένα νησί που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία και αυθεντικότητα. Η Πορτάρα, σύμβολο διαχρονικό, μας θύμισε πόσα έχει να πει αυτός ο τόπος – όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον μας.

Η στήριξη των νησιών μας με σύγχρονες υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη είναι προτεραιότητα. Για να παραμείνουν ζωντανά, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά όλο τον χρόνο», έγραψε ο Γιώργος Πατούλης στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

View this post on Instagram

A post shared by Giorgos Patoulis (@giorgos.patoulis)

Γιώργος Πατούλης: Χαλαρές στιγμές στη Νάξο

Παράλληλα, ο Γιώργος Πατούλης έκανε μία ανάρτηση από οικογενειακό γεύμα που είχαν σε εστιατόριο στην περιοχή Μικρή Βίγλα και έγραψε στη λεζάντα του:

“Καλοκαιρινές στιγμές στη Νάξο! Με την οικογένεια και καλούς φίλους, απολαμβάνουμε την ομορφιά και τη φιλοξενία της περιοχής Μικρή Βίγλα. Ένα υπέροχο γεύμα με θέα, γέλια και συζητήσεις που γεμίζουν την καρδιά. Η Ελλάδα μας έχει τόσους μικρούς θησαυρούς – κι αυτός εδώ είναι σίγουρα ένας από αυτούς.

Καλά να περνάτε όλοι και να γεμίζετε μπαταρίες!”. Η Νάνσυ Κοιλού στέκεται στο πλευρό του συζύγου της, φορώντας ένα λεοπάρ καφτάνι.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Aegean και Metlen δίνουν νέα καύσιμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Aegean και Metlen δίνουν νέα καύσιμα

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Πάθη 11.08.25

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»
Fizz 11.08.25

Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς Τζόουνς, συγγραφέας του «Love, Freddie» υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί τεστ DNA που αποδεικνύει όσα παρουσιάζονται στη βιογραφία της για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι
«Έχω τρεις φίλους» 10.08.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι

«Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ο Έντι Μέρφι, αλλά ειδικά όταν είσαι στο επίπεδό του, πρέπει να μπορείς να εμπιστεύεσαι όλους όσους σε περιβάλλουν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον.

Σύνταξη
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της συμμετείχαν σε έναν εξορκισμό για το «φάντασμα της Νταϊάνα»
Μπου! 10.08.25

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της συμμετείχαν σε έναν εξορκισμό για το «φάντασμα της Νταϊάνα»

«Δεν ήταν ένας συμβατικός εξορκισμός» εξήγησε ο ιστορικός και βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast του, Queens, Kings and Dastardly Things -Όντως, η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της έκαναν εξορκισμό σε μια από τις βασιλικές τους κατοικίες;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ
«Τι θυμάσαι;» 10.08.25

Ο νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον διάσημο Πρώτο Γιο, JFK Jr., περιλαμβάνει συνεντεύξεις με φίλους και αναλυτές, καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
«Dadz Love» 09.08.25

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Σε μια λήψη, ο Τζάστιν Μπίμπερ - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
«Θα αναλάβω δράση», 09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της
Πολιτική σάτιρα 09.08.25

Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της

«Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!», ανέφερε η ηθοποιός Έμα Τόμσον, εξιστορώντας ένα αλλόκοτο περιστατικό.

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Πάθη 11.08.25

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και τα έριξε στο μπιμπερό
Στην Αριζόνα 11.08.25

Σκότωσε στο ξύλο τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και μετά τα έριξε στο μπιμπερό

Ο 22χρονος ήταν μόνος με την κόρη του στο σπίτι τους στην Αριζόνα των ΗΠΑ όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει - Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε λίγες μέρες αργότερα

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»
«Προσοχή στη Μανίσα» 11.08.25

Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R στην Τουρκία - «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων - Συνεχής η παραμόρφωση»

Το «σύμπλεγμα Ουσάκ» στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν τα 6,1R το Σάββατο, αφορά το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τα 7,2R στο Γκεντίζ το 1970, προειδοποιεί ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

