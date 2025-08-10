Βρετανίδα βουλευτής σε Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ για Γάζα: «Είσαι ηλίθιος!»

«Ηλίθιο» αποκάλεσε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, η βρετανίδα βουλευτής Ντέιμ Έμιλι Θόρνμπερι, μετά την υπερβολική δήλωσή του εναντίον του Ηνωμένο Βασιλείου και το πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα ήταν λανθασμένη και την κάλεσε να την επανεξετάσει. Πρόσθεσε ότι το σχέδιο που παρουσίασαν ο Νετανιάχου και οι υπουργοί του «θα φέρει μόνο περισσότερο αίμα» και ζήτησε κατάπαυση του πυρός και «τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Κατέληξε: «Μια διπλωματική λύση είναι εφικτή, αλλά και οι δύο πλευρές πρέπει να απομακρυνθούν από τον δρόμο της καταστροφής».

Στην συνέχεια, ο Χάκαμπι απάντησε στην πλατφόρμα X: «Δηλαδή αναμένεται το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς και να την ταΐζει, την ώρα που Ισραηλινοί όμηροι λιμοκτονούν; Παρέδωσε ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο στους Ναζί και τους έριχνε τρόφιμα; Πρωθυπουργέ Στάρμερ, έχεις ακούσει για τη Δρέσδη; Αυτό που ρίξατε δεν ήταν τρόφιμα. Αν ήσουν τότε πρωθυπουργός, σήμερα το ΗΒ θα μιλούσε γερμανικά!». Η Ντέιμ Έμιλι αναδημοσίευσε την ανάρτησή του και σχολίασε: «Αυτός ο Πρεσβευτής είναι προφανώς ηλίθιος».

This Ambassador is clearly an idiot https://t.co/qdpUrg65lT — Emily Thornberry (@EmilyThornberry) August 10, 2025

Η Θόρνμπερι, που προεδρεύει της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων, είπε ότι η αντίδραση του Μάικ Χάκαμπι στη δήλωση του Πρωθυπουργού για το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου περί πλήρους στρατιωτικής κατοχής της Γάζας έδειξε ότι είναι «προφανώς ηλίθιος».

Η Ντέιμ Έμιλι έχει διατελέσει σκιώδης γενική εισαγγελέας του Στάρμερ (2021–2024) και στο παρελθόν σκιώδης υπουργός Εξωτερικών επί ηγεσίας του Τζέρεμι Κόρμπιν.

Διαφορετική προσέγγιση Λονδίνου-Ουάσιγκτον

Η Telegraph σημειώνει ότι η αντιπαράθεση αναδεικνύει ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ ως προς τη σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς και το μέλλον της Γάζας.

Τον περασμένο μήνα, ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ην. Βασίλειο θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, εκτός αν το Ισραήλ ικανοποιήσει ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές περιλάμβαναν τη λήψη «ουσιαστικών βημάτων για τον τερματισμό της απαράδεκτης κατάστασης στη Γάζα», καθώς και συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και δέσμευση σε μια «μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ειρήνη».

Είχε προηγηθεί το Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αποφάσισε ότι η Γαλλία θα γίνει η πρώτη χώρα της G7 που θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Ο Καναδός Μαρκ Κάρνεϊ έχει επίσης εκφράσει πρόθεση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Μπορεί η Τάμι Μπρους, από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ναχαρακτήρισε τη κίνηση Στάρμερ «χαστούκι στο πρόσωπο» των θυμάτων της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, λέγοντας ότι «δίνει ελπίδα σε μία ομάδα, και αυτή είναι η Χαμάς», αλλά ο ίδιος ο Τραμπ είπε στον σερ Κιρ ότι «δεν τον πείραξε» που το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε θέση υπέρ παλαιστινιακού κράτους. Και σε συνέντευξη Τύπου στη Σκωτία νωρίτερα αυτόν τον μήνα δήλωσε: «Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να ταΐσουμε τους ανθρώπους [στη Γάζα]».