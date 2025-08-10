Γουατεμάλα: Σεισμός 5.9 Ρίχτερ ανοιχτά της χώρας

Σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Γουατεμάλα σε 9 χιλιόμετρα εστιακό βάθος στις 14:40 τοπική ώρα. Το συμβάν έλαβε χώρα 100 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά της πόλης Τσαμπέρικο.

Οι αρχικές μετρήσεις έδιναν τον σεισμό ως 6 Ρίχτερ, όμως έκτοτε η έντασή του αναθεωρήθηκε.

NO REPORTAN VÍCTIMAS | Un temblor de magnitud 5.8 grados sacudió gran parte de Guatemala la tarde de este sábado 9 de agosto. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el epicentro se localizó en el mar.

⌨La Voz de Guate pic.twitter.com/McXHHP0mBI — La Voz de Guate (@LaVozDeGuateOf) August 9, 2025

Σύμφωνα με εφημερίδα της χώρας δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

🇬🇹 El 9 de agosto de 2025, a las 14:40 hora local, un sismo de magnitud 6.0 sacudió la costa sur de Guatemala. El epicentro se ubicó a 102 km al sur-suroeste de Champerico, con una profundidad superficial de 10 km, en aguas del Océano Pacífico.#Sismo #Guatemala #Terremoto pic.twitter.com/SZLBGuXT8Y — Alerta Terremoto: Última Hora (@AlertaMundialUH) August 9, 2025

Η «ακτινογραφία» της πλάκας της Καραϊβικής από την οποία επηρεάζεται η Γουατεμάλα

Σύμφωνα με τo Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ – USGS η περιφέρεια της Καραϊβικής πλάκας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα τεκτονικών συστημάτων, με τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες πλάκες (Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Νάζκα και Κόκος).

Οι κεκλιμένες ζώνες βαθιών σεισμών (ζώνες Wadati-Benioff), οι ωκεάνιες τάφροι και τα τόξα των ηφαιστείων υποδηλώνουν σαφώς την υποβύθιση της ωκεάνιας λιθόσφαιρας κατά μήκος των περιθωρίων της Κεντρικής Αμερικής και του Ατλαντικού Ωκεανού της πλάκας της Καραϊβικής, ενώ η σεισμικότητα του φλοιού στη Γουατεμάλα, τη βόρεια Βενεζουέλα και την οροσειρά και την τάφρο των Καϊμάν υποδηλώνει μετασχηματισμούς και τεκτονική λεκάνης διαχωρισμού.

Η περιοχή είναι γνωστή για σεισμούς έως 8 Ρίχτερ.