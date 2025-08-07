Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ
Σεισμός ταρακούνησε την Παπούα Νέα Γουινέα - Πού ήταν το επίκεντρο, πόσο ήταν το εστιακό βάθος
- Ο νέος κόσμος που φέρνουν οι δασμοί Τραμπ – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
- Έσβησε ο «ήλιος της λάτιν»: Πέθανε ο κορυφαίος πιανίστας Έντι Παλμιέρι
- Harvard και ΕΚΠΑ: Εντατικό Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών «Clinical Epidemiology: From Theory to Application»
- Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,2 Ρίχτερ έγινε στην Παπούα Νέα Γουινέα.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 60 χιλιόμετρα ανατολικά από το Κοκόπο.
Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το EMSC ήταν στα 46 χιλιόμετρα.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
A magnitude 6.2 earthquake took place 60km NNW of Kokopo, Papua New Guinea at 16:34 UTC (8 minutes ago). The depth was 46km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Kokopo #PapuaNewGuinea pic.twitter.com/uHQ48yFDK7
— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) August 7, 2025
- Φωτιά τώρα στην Καβάλα – Καίει δασική έκταση [βίντεο]
- LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
- Κένυα: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους που έκανε αεροδιακομιδή ασθενούς
- «Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
- Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Σαχτάρ – Τετέ και Σβιντέρσκι βασικοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις