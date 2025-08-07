Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,2 Ρίχτερ έγινε στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 60 χιλιόμετρα ανατολικά από το Κοκόπο.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το EMSC ήταν στα 46 χιλιόμετρα.

